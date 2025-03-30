恆春2仁醫辭世獲總統府褒揚令 潘孟安感念偏鄉付出

恆春兩仁醫辭世獲總統府褒揚令，右二為陳雲址夫人。（記者蔡宗憲攝）

2025/03/30 09:46

〔記者蔡宗憲／屏東報導〕在恆春半島行醫30年的恆春基督教醫院（簡稱恆基）眼科醫師陳雲址，以及資深牙科名醫林立民，近期辭世令當地居民傷感，兩人奉獻後半生醫術在恆春半島，直到過世前都心心念念都地醫療不足的問題，除了屏縣府頒發褒揚令，出身當地的總統府秘書長潘孟安，也為兩位仁醫爭取總統府縣府褒揚令，他也強調「兩位醫師對偏鄉貢獻巨大。」

「從年輕就看著陳雲址醫師對恆春半島的無私奉獻。」潘孟安指出，陳雲址不僅慷慨提供眼科設備，也發現許多工人遭洋蔥刺激而造成角膜潰爛，主動通報衛生署列入職業病系統，積極防範洋蔥工人失明，救了不少被洋蔥傷眼的農民，得知他過世，立刻報告總統賴清德，希望能感謝陳醫師對偏鄉醫療的一生付出。

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陳雲址將人生三分之一歲月奉獻給恆春，行醫60年，國防醫學系畢業，恆基人稱「老爹」的陳雲址醫師，90歲仍在第一線守護台灣尾居民的「眼」。每到看診日，看診時間還沒到，診間外總坐滿掛號民眾，次是消息令不少老衣被居民感傷，都在社群網頁還念這位慈祥的老醫師。

而曾任恆基董事長的牙科名醫林立民，同樣奉獻退休後的生涯在當地行醫，同樣牙醫資源匱乏的恆春半島，林立民也想盡辦法填補沒有牙醫值班的時段，希望服務到所有牙疼求助無門的患者。

恆基院長顏簡美珠說，兩位醫者以無私愛心與信仰之光，照亮恆春半島偏鄉角落，為地方醫療立下難以磨滅的典範，因此一同獲頒總統府與屏東縣政府褒揚令。感謝總統府和縣政府對林董事長與陳榮譽院長的肯定，他們不僅是醫者，更是點燃偏鄉希望的使者。恆基將延續他們無私的愛，在恆春半島持續幫助有需要的人。

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