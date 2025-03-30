路跑》大亞旺萊馬拉松起跑 7600跑者齊聚台南

大亞旺萊馬拉松在台南關廟起跑，7600名跑者參加。（市府提供）

2025/03/30 08:25

〔記者劉婉君／台南報導〕邁入第5屆的大亞旺萊馬拉松，今（30）日清晨在台南市關廟區熱力開跑，近7600名跑者參與，創下歷屆新高。

賽事由台南市長黃偉哲與大亞集團董事長沈尚弘鳴笛啟跑，還有新加坡跑者慕名而來，路線沿著關廟旺萊路一路前進，象徵「一路發」，再登上二寮觀日亭及經過彩繪村，感受在地特色，沿途更有千歲加油團應援，讓跑者享受最熱情的加油聲。

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補給站也升級提供，有烤乳豬、三色豆花、鳳梨冰棒、旺萊啤酒、現削鳳梨等，讓跑者跑得開心，也吃得滿足。完賽後還有關廟特色魯麵，補充體力的同時，也品味台南在地美味。

賽事並與中華視障路跑運動協會合作，開放32個視障跑者名額，並安排陪跑員協助完賽。藝人謝忻首度參賽，擔任視障陪跑員，以行動支持運動平權。

沈尚弘表示，今年適逢大亞集團70週年，透過馬拉松不僅象徵堅韌的企業精神，賽事也導入環保行動與創新理念，包括以電子完賽證書取代紙本、環保綁帶取代傳統賽衣塑膠包裝、落實垃圾回收、提供免費接駁車減少碳排放，讓運動與環保並行。

黃偉哲指出，大亞旺萊馬拉松從一開始3000人參加，到現在已經翻倍，成長速度非常快。這項賽事充分展現了大亞集團對於健康社會的追求。

大亞旺萊馬拉松在台南關廟起跑，7600名跑者參加。（市府提供）

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