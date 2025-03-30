迎接大甲媽！彰化將啟動「垃圾大作戰」 點心站設廚餘桶

大甲媽遶境帶來人潮，彰化縣直接把廚餘桶前進點心站，不讓廚餘成為垃圾黑洞。（彰化縣環保局提供）

2025/03/30 07:07

〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將從4月4日展開，彰化縣去年垃圾減量成績驚人，今年迎接大甲媽，將使出「垃圾大作戰」的必殺絕技，廣設資源回收點讓垃圾不落地，丟垃圾同步完成回收分類，最關鍵的是在點心站設立廚餘桶，讓垃圾分類不因大型活動就打折！

彰化縣環保局表示，早年因應「大甲媽」遶境人潮所帶來的垃圾，垃圾分類大多就是分別一般垃圾與資源回收的兩大類，近年來則是廣設資源回收點，讓民眾一邊丟垃圾，一邊依照資源回收分類箱的圖片指示，順手完成垃圾分類。

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由於廚餘長期以來都是垃圾分類最大的「黑洞」，因此，直接在大型點心站設立廚餘桶，同步解決愛心供應者與信眾所產生的生熟廚餘，避免大量廚餘混入一般垃圾。

環保局強調，垃圾分類本來就是持續在做，去年只是提高退運門檻，就讓資源回收物與生熟廚餘都是翻倍成長，進而達到垃圾減量的目的。今年迎接大甲媽，垃圾分類不因人潮太多就打折，退運標準也不會改變。

因此，配合大甲媽遶境活動，環保局將會設攤宣導源頭減廢環保，遶境沿線的鄉鎮市公所也會辦理指定資源回收物兌換活動，去年就成功兌換紙容器504公斤、廢平板842台、廢筆電179公斤、廢乾電池1185公斤。

而今年新增「集章換好康」活動，只要自備環保餐具，並參與宣導活動，集滿3點就可兌換宣導品，並有機會抽中媽祖文創商品。環保局指出，將準備3000張集點卡，民眾可在宣導攤位或是資源回收兌換點索取。

彰化縣迎接大甲媽到來，首度推出集點換好康活動，集滿3點可兌換宣導品，還有機會抽中媽祖文創商品。（彰化縣環保局提供）

大甲媽遶境帶來人潮，彰化縣直接把廚餘桶前進點心站，不讓廚餘成為垃圾黑洞。（彰化縣環保局提供）

彰化縣迎接大甲媽，資源回收站讓民眾丟垃圾也順手做分類。（彰化縣環保局提供）

彰化縣迎接大甲媽，資源回收站讓民眾丟垃圾也順手做分類。（彰化縣環保局提供）

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