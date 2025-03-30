為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    迎接大甲媽！彰化將啟動「垃圾大作戰」 點心站設廚餘桶

    大甲媽遶境帶來人潮，彰化縣直接把廚餘桶前進點心站，不讓廚餘成為垃圾黑洞。（彰化縣環保局提供）

    大甲媽遶境帶來人潮，彰化縣直接把廚餘桶前進點心站，不讓廚餘成為垃圾黑洞。（彰化縣環保局提供）

    2025/03/30 07:07

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕台中大甲鎮瀾宮媽祖遶境活動將從4月4日展開，彰化縣去年垃圾減量成績驚人，今年迎接大甲媽，將使出「垃圾大作戰」的必殺絕技，廣設資源回收點讓垃圾不落地，丟垃圾同步完成回收分類，最關鍵的是在點心站設立廚餘桶，讓垃圾分類不因大型活動就打折！

    彰化縣環保局表示，早年因應「大甲媽」遶境人潮所帶來的垃圾，垃圾分類大多就是分別一般垃圾與資源回收的兩大類，近年來則是廣設資源回收點，讓民眾一邊丟垃圾，一邊依照資源回收分類箱的圖片指示，順手完成垃圾分類。

    由於廚餘長期以來都是垃圾分類最大的「黑洞」，因此，直接在大型點心站設立廚餘桶，同步解決愛心供應者與信眾所產生的生熟廚餘，避免大量廚餘混入一般垃圾。

    環保局強調，垃圾分類本來就是持續在做，去年只是提高退運門檻，就讓資源回收物與生熟廚餘都是翻倍成長，進而達到垃圾減量的目的。今年迎接大甲媽，垃圾分類不因人潮太多就打折，退運標準也不會改變。

    因此，配合大甲媽遶境活動，環保局將會設攤宣導源頭減廢環保，遶境沿線的鄉鎮市公所也會辦理指定資源回收物兌換活動，去年就成功兌換紙容器504公斤、廢平板842台、廢筆電179公斤、廢乾電池1185公斤。

    而今年新增「集章換好康」活動，只要自備環保餐具，並參與宣導活動，集滿3點就可兌換宣導品，並有機會抽中媽祖文創商品。環保局指出，將準備3000張集點卡，民眾可在宣導攤位或是資源回收兌換點索取。

    彰化縣迎接大甲媽到來，首度推出集點換好康活動，集滿3點可兌換宣導品，還有機會抽中媽祖文創商品。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣迎接大甲媽到來，首度推出集點換好康活動，集滿3點可兌換宣導品，還有機會抽中媽祖文創商品。（彰化縣環保局提供）

    大甲媽遶境帶來人潮，彰化縣直接把廚餘桶前進點心站，不讓廚餘成為垃圾黑洞。（彰化縣環保局提供）

    大甲媽遶境帶來人潮，彰化縣直接把廚餘桶前進點心站，不讓廚餘成為垃圾黑洞。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣迎接大甲媽，資源回收站讓民眾丟垃圾也順手做分類。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣迎接大甲媽，資源回收站讓民眾丟垃圾也順手做分類。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣迎接大甲媽，資源回收站讓民眾丟垃圾也順手做分類。（彰化縣環保局提供）

    彰化縣迎接大甲媽，資源回收站讓民眾丟垃圾也順手做分類。（彰化縣環保局提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播