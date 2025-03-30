緬甸、泰國災情慘 耐震結構專家戴雲發：「當作沒問題」最可怕

28日緬甸強震，泰國曼谷由中國央企「中鐵十局」承建的審計署大樓倒塌，引發外界對中國工程品質的擔憂，不少專家也從現場畫面質疑施工缺失。（美聯社資料照）

2025/03/30 06:53

〔記者劉人瑋／台東報導〕緬甸強震災情慘重，鄰近的泰國同樣受災，曼谷興建中的國家審計署新辦公大樓整棟倒塌，最高飯店彩虹摩天大樓（Baiyoke Tower II）也傾斜，總理貝東塔卻與飯店少東在大樓上自拍表示泰國「恢復正常」。「建築耐震工法」專家、結構技師戴雲發說，「當成什麼問題都沒發生」這才是最可怕的，他自己大概也會好一陣子不敢去泰國。

據中國媒體財新網28日報導，倒塌的泰國國家審計署新辦公大樓樓高30層，承建商之一為中國央企「中鐵十局」，在中國，現在上網搜尋「曼谷、高樓、中鐵十局」等只出現「404」、「您訪問的頁面不存在」等提醒，但照片、影片仍流傳在外；戴雲發說，爆掉的柱子連（鋼筋）箍筋都找不到，旁邊的舊房子都沒倒，實在太誇張，這一定是施工瑕疪。

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戴說，即使如此，相信倒塌的新大樓應該還是以符合新法興建，想不到結構卻如此不堪，他的工法還有「柱中柱」，粗、細箍筋都該有，就算強震柱裂也不會像這次大樓一樣「爆柱」，特別是這棟建物已「封頂」意謂結構都已完成，居然還能倒掉，不能算是「還沒蓋完、防震還沒做好」相關單位需查清。

以彩虹摩天大樓傾斜為例，戴雲發說，肯定就是主結構有大問題，不僅如此，許多泰國的建物都需要徹底檢查，那麼多年平安無事，許多建物如「疊積木」增高只求不垮，以前的建物居然會沒內傷、總理還說「恢復正常」，相信這一切是政治與觀光考量，但愈是如此，自己愈不敢前去旅遊。

泰緬遇強震造成多人死傷，但戴雲發表示，不僅是需要檢視現存建物結構是否有「內傷」，更需要從制度面改善，天災難測只能盡人事，東南亞國家近年只有稍加觀注耐震結構但仍掉以輕心，「每個國家都差不多，非得要大規模死傷才肯改」。

戴雲發說，也是有東南亞廠商曾與他接洽，他發現，日本311大地震後有許多國家也逐步將耐震結構納入法規，仍遠不及台灣，主因還是東南亞板塊安定，但以前沒遇到只是幸運，面對天災當然還是有提前準備。

台南唯冠大樓倒塌、花蓮強震，戴震發也曾前往勘查；他說，為何比唯冠舊的建物都看來沒事？而花蓮強震卻有建物只是在表面塗上水泥補裂縫，這些都是結構有問題「有內傷」並非表面補好可行。

當日本長年地震，台灣見狀也沒加強耐震，直到921地震後、大規模死亡才知道要改進，東南亞國家見到日本大地震也只有稍微加強防震規格，相信這次教訓後應會嚴格重視耐震工法，「很遺憾的，都是需要自己國家失去難以估計的死傷才會重視法規、更改制度，所有人類都差不多」。

光是柱子鋼筋就分內外、中柱，戴雲發表示，東南亞因少地震，建物柱細且結構簡陋。（戴雲發提供）

相較倒塌大樓根本難見箍筋，戴雲發研發的結構更多、鋼筋、箍筋各有功能。（戴雲發提供）

相較倒塌大樓根本難見箍筋，戴雲發研發的結構更多、鋼筋、箍筋各有功能。（戴雲發提供）

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