為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    緬甸、泰國災情慘 耐震結構專家戴雲發：「當作沒問題」最可怕

    28日緬甸強震，泰國曼谷由中國央企「中鐵十局」承建的審計署大樓倒塌，引發外界對中國工程品質的擔憂，不少專家也從現場畫面質疑施工缺失。（美聯社資料照）

    28日緬甸強震，泰國曼谷由中國央企「中鐵十局」承建的審計署大樓倒塌，引發外界對中國工程品質的擔憂，不少專家也從現場畫面質疑施工缺失。（美聯社資料照）

    2025/03/30 06:53

    〔記者劉人瑋／台東報導〕緬甸強震災情慘重，鄰近的泰國同樣受災，曼谷興建中的國家審計署新辦公大樓整棟倒塌，最高飯店彩虹摩天大樓（Baiyoke Tower II）也傾斜，總理貝東塔卻與飯店少東在大樓上自拍表示泰國「恢復正常」。「建築耐震工法」專家、結構技師戴雲發說，「當成什麼問題都沒發生」這才是最可怕的，他自己大概也會好一陣子不敢去泰國。

    據中國媒體財新網28日報導，倒塌的泰國國家審計署新辦公大樓樓高30層，承建商之一為中國央企「中鐵十局」，在中國，現在上網搜尋「曼谷、高樓、中鐵十局」等只出現「404」、「您訪問的頁面不存在」等提醒，但照片、影片仍流傳在外；戴雲發說，爆掉的柱子連（鋼筋）箍筋都找不到，旁邊的舊房子都沒倒，實在太誇張，這一定是施工瑕疪。

    戴說，即使如此，相信倒塌的新大樓應該還是以符合新法興建，想不到結構卻如此不堪，他的工法還有「柱中柱」，粗、細箍筋都該有，就算強震柱裂也不會像這次大樓一樣「爆柱」，特別是這棟建物已「封頂」意謂結構都已完成，居然還能倒掉，不能算是「還沒蓋完、防震還沒做好」相關單位需查清。

    以彩虹摩天大樓傾斜為例，戴雲發說，肯定就是主結構有大問題，不僅如此，許多泰國的建物都需要徹底檢查，那麼多年平安無事，許多建物如「疊積木」增高只求不垮，以前的建物居然會沒內傷、總理還說「恢復正常」，相信這一切是政治與觀光考量，但愈是如此，自己愈不敢前去旅遊。

    泰緬遇強震造成多人死傷，但戴雲發表示，不僅是需要檢視現存建物結構是否有「內傷」，更需要從制度面改善，天災難測只能盡人事，東南亞國家近年只有稍加觀注耐震結構但仍掉以輕心，「每個國家都差不多，非得要大規模死傷才肯改」。

    戴雲發說，也是有東南亞廠商曾與他接洽，他發現，日本311大地震後有許多國家也逐步將耐震結構納入法規，仍遠不及台灣，主因還是東南亞板塊安定，但以前沒遇到只是幸運，面對天災當然還是有提前準備。

    台南唯冠大樓倒塌、花蓮強震，戴震發也曾前往勘查；他說，為何比唯冠舊的建物都看來沒事？而花蓮強震卻有建物只是在表面塗上水泥補裂縫，這些都是結構有問題「有內傷」並非表面補好可行。

    當日本長年地震，台灣見狀也沒加強耐震，直到921地震後、大規模死亡才知道要改進，東南亞國家見到日本大地震也只有稍微加強防震規格，相信這次教訓後應會嚴格重視耐震工法，「很遺憾的，都是需要自己國家失去難以估計的死傷才會重視法規、更改制度，所有人類都差不多」。

    光是柱子鋼筋就分內外、中柱，戴雲發表示，東南亞因少地震，建物柱細且結構簡陋。（戴雲發提供）

    光是柱子鋼筋就分內外、中柱，戴雲發表示，東南亞因少地震，建物柱細且結構簡陋。（戴雲發提供）

    相較倒塌大樓根本難見箍筋，戴雲發研發的結構更多、鋼筋、箍筋各有功能。（戴雲發提供）

    相較倒塌大樓根本難見箍筋，戴雲發研發的結構更多、鋼筋、箍筋各有功能。（戴雲發提供）

    相較倒塌大樓根本難見箍筋，戴雲發研發的結構更多、鋼筋、箍筋各有功能。（戴雲發提供）

    相較倒塌大樓根本難見箍筋，戴雲發研發的結構更多、鋼筋、箍筋各有功能。（戴雲發提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播