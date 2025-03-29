金門購物嘉年華週週抽破萬元大獎 旅遊商圈集點送公仔

「金門購物嘉年華」啟動，縣府祕書長呂清福（左二）率縣府團隊到青創市集採購。（記者吳正庭攝）

2025/03/29 22:57

〔記者吳正庭／金門報導〕金門縣政府拉抬4月旅遊淡季買氣，舉辦「2025金門購物嘉年華」，即日起到4月30日，消費200元即可獲得摸彩券1張，週週抽獎，最後一週的大獎是市值超過6萬元的金門高粱酒。

另外，為鼓勵觀光客到金門商圈特色店家消費，透過社群媒體分享購物喜悅，購物嘉年華活動期間同步推出旅遊商圈集點活動，3月29日到4月27日到金門旅遊，憑機票或船票到「2025金門購物嘉年華」旅遊商圈集點旅遊商圈集點網址完成預約登記，達成指定任務與集點，即可兌換目前暫定「泡泡瑪特」的限量500份公仔。

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縣府為讓嘉年華活動更貼近年輕族群，選在青年節舉行啟動儀式，後浦16藝文特區現場規劃為期2天的青創市集、音樂表演、消費滿額闖關遊戲與打卡活動，讓這塊展現老街新活力的微型小市集，人氣滿滿。

行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允、縣府祕書長呂清福、產業發展處長李銘培、綜合發展處長王中聖、財政處代理處長關嘉榮、金門工策會總幹事呂瑞泰、勞動部勞動力發展署北基宜花金馬區分署金門就業中心主任黃雨舜等人到場，為購物嘉年華揭開序幕。

縣府祕書長呂清福說，縣長陳福海重視青年發展，關注青年就業環境，期盼藉由購物嘉年華活動，也能照顧許多開店創業的年輕人商家。他說，縣府希望透過完善的政策，讓年輕人減輕家庭負擔，無後顧之憂的為事業衝刺。

縣府產業發展處處長李銘培說，嘉年華「購物滿額週週抽」活動中，凡於活動期間於特約商家消費，每滿200元可獲摸彩券1張，依規定完成摸彩券登錄，即可參加每週五（4/11、4/18、4/25、5/2）下午2點的抽獎，共有超過500項獎品，每週都有超過1萬元的最大獎品，最後一週將抽出最大獎，獎品是總價超過6萬元的10瓶5公升金門高粱酒。

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「金門購物嘉年華」啟動，創意市集攤位上旺盛的人氣。（記者吳正庭攝）

「金門購物嘉年華」啟動，縣府祕書長呂清福（右二）到青創市集訪視，活動主持人介紹具有金門特色的「鱟」手作藝品。（記者吳正庭攝）

「金門購物嘉年華」啟動，縣府祕書長呂清福（右三）、金門縣工策會總幹事呂瑞泰（右二）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（右一）、縣府綜發處長王中聖（左一）到青創市集消費。（記者吳正庭攝）

金門縣政府祕書長呂清福（右五）、行政院金馬聯合服務中心執行長吳增允（左五）等人，共同主持金門購物嘉年華啟動儀式。（記者吳正庭攝）

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