嚇！基隆街友透明塑膠包緊禦寒 網驚：以為是大體

民眾拍到街友以透明膠袋把自己包起來禦寒。（擷取自基隆人大小事臉書）

2025/03/29 23:24

首次上稿 22:19

更新時間 23:24（該街友晚間仍不接受安置）

〔記者盧賢秀／新北報導〕基隆昨天開始又濕又冷，有網友拍到孝三路騎樓有1名街友，用透明塑膠套把自己整個包起來禦寒，躺在椅子上睡覺，讓人看了嚇一跳。有網友 以為是大體，還有人說甘苦人無論如何也要生存下去。

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今天晚上天行者慈善協會也到孝三路及城隍廟地下道巡視，發現多名街友窩在街道與地下道，他們送上暖暖包和熱食。其中地下道有一名街友身體不適，天行者協助送醫。

今天凌晨基隆下雨，氣溫下降，有網友在臉書社群貼出一張照片，照片中騎樓座椅上橫躺著一個人，用透明塑膠套緊緊包裹，仔細一看是位街友在椅子睡覺 。有人說晚上猛然一看真的會嚇到。

有人網友留言說「真的是甘苦人，無法生活，無論如何也要生存下去」、「用報紙跟紙箱還比較習慣，用塑膠袋看起來真的很像大體」。

貼文的賴姓網友說，貼文是希望基隆相關單位能看到，主動出面處理，社政系統要主動出來幫忙。

附近商家表示，市府及愛心團體不定時有人訪視這些街友，但他們多不願被安置，四處流浪，常常被趕來趕去，每個人躲風擋雨都有自己的方式。

路行者希望學院表示，今天上午9時30分有到現場察看，但沒有遇到路行者，今晚低溫關懷巡查會再過來看，如果民眾有看可協助通報，可到路行者希望學院入住。

天行者慈善協會執行長黃永翔表示，今晚低溫關懷巡查時，該名街友仍然以塑膠布包裏禦寒，但不接受安置。

天行者慈善協會今晚訪察市區街友，在城隍廟前地下道發現一名街友不適，協助送醫。（記者盧賢秀攝）

天行者慈善協會在城隍廟前地下道發現一名街友不適，協助送醫。（記者盧賢秀攝）

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