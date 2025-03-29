避免招生之亂重演！彰興國中今年「這1點」讓家長安心

彰化市彰興國中，今年再度列入總量管制學校。（資料照，記者劉曉欣攝）

2025/03/29 21:20

〔記者劉曉欣／彰化報導〕彰化市彰興國中去年適逢龍子、龍女入學，造成有168人「擠不進去」，還被校方通知領回畢業證書。教育處長蔡金田表示，今年將擬定工作時程，避免再出現去年情況。校方強調，今年將先把學區國小畢業生，依照錄取順序先編好序號，讓學生與家長都可以先有心理準備。

彰興國中今年仍然是總量管制學校，除了體育班以外，招收普通班17班，每29人編一班，共招收普通班493人，去年因為有661人完成新生報到，有168名學生被公告為「備取名單」，最後必須在限期內領回畢業證書，讓不少家長學生都不知如何是好，最後則是到鄰近學校完成報到。

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蔡金田指出，教育處因應去年的情況，在去年就先開過會議，要求學校必須作好對策，才不會再次發生報到學生無法入學，還要去領回畢業證書的情況，也就是把工作流程擬定出來，讓完成報到的新生都能如願就讀。

校方強調，因為該校是總量管制，每年都會公告總量管制要點，並依照相關錄取順序來辦理，去年則是先讓學區內的新生報到，再依照錄取順位公布正取名單與備取名單。

而今年則是把作業流程進行修正，也就是先把學區內國小應屆畢業生，依照入校錄取排序來編出序號，並同步告知家長與學生，讓家長心中有個底，如果編號排序在493名內，就是在安全名單，如果序號超過600號，可能錄取機率就比較低。

校方指出，因此可能會採兩階段報到作業，第1階段報到後有缺額，再依序號順序通知前來報到，也就是只要完成報到，就是彰興國中的新生。

不過，地方人士認為，由於彰化市區學生有一定比例去就讀台中市、彰化市的私中，公立國中都必須卯足全力來招生，彰興國中因為附近有彰基、秀傳醫院，加上新建住宅多，學生來源穩定，還有不少人是遷戶口來念，就是要擠入超人氣的學校。由於體育班沒有學區限制，也讓彰興國中的體育班招生，也都是超人氣。

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