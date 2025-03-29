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    玩真的！迎接大甲媽違規燃放鞭炮 最高罰15萬

    每年大甲媽遶境活動都會留下鞭炮屑大道，近年來有減少的趨勢。（資料照，彰化市公所提供）

    每年大甲媽遶境活動都會留下鞭炮屑大道，近年來有減少的趨勢。（資料照，彰化市公所提供）

    2025/03/29 21:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕大甲媽祖遶境活動將於4月4日展開，彰化縣年年都是熱情迎接，以往都是留下「鞭炮屑大道」，這1、2年來則有減少的趨勢。消防局強調，2024年共取締12件違法施放爆竹煙火案，裁罰總金額126萬元，違規一旦開罰最高罰15萬元，今年持續派出空拍機蒐證，證據確鑿，開罰絕不手軟。

    消防局指出，2024年在大甲媽的遶境期間，總共開出142張勸導單，並受理了5件檢舉案件，但並未發現違規施放爆竹煙火的情況，去年來說，施放量的也創歷年新低。

    消防局表示，如果是一般鞭炮的話，就是每天晚上10點到隔天清晨6點，禁止施放產生笛音，或是爆炸聲的爆竹煙火。如果是是專業煙火的部分，就必須取得申請許可，才可以施放。只要違規，將依照彰化縣爆竹煙火施放管制自治條例來開罰3萬到15萬元罰鍰。

    由於鞭炮施放越來越花俏，針對煙火或是鞭炮，如有堆疊、串接，或是用吊車懸掛，以拖板車運載施放，都是違反規定，只要查證屬實，就會開罰施放的行為人。

    而迎接大甲媽的到來，消防局在已前往縣內82家宮廟及35處村里長服務處加強宣導，強調取締工作是玩真的。而今年從1月以來，已查獲6件違規施放鞭炮煙火，開罰累計已有27萬元。消防局強調，民眾如果發現違規情事，可撥打119報案，消防局就將立即派員處理。

    每年大甲媽遶境活動都會留下鞭炮屑大道，近年來有減少的趨勢。（資料照，彰化市公所提供）

    每年大甲媽遶境活動都會留下鞭炮屑大道，近年來有減少的趨勢。（資料照，彰化市公所提供）

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