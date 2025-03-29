牙醫系分數勝過醫學系！林智群揭4心酸：不是什麼都好

林智群提到4個牙醫不為人知的心酸。示意圖。（資料照）

2025/03/29 23:07

劉晉仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕27日大學申請入學第1階段的篩選結果出爐，就有網友分享，台大、成大、陽明交大等學校，牙醫系的分數都比醫學系還要高，因此讓人直呼，「現在三類越來越少想讀醫了。」對此，律師林智群提到了「4個」牙醫不為人知的心酸，坦言「牙醫也不是什麼都好。」

林智群在臉書粉專表示，雖然牙醫現在很夯，「不過根據我的觀察，牙醫也不是什麼都好。」首先，牙醫的開業門檻比較高，因為牙醫診所需要的設備很多很貴，包含X光機、看診台、空壓機、淨水設備、感染控制設備等，開業沒1000萬至1500萬以上，是沒辦法處理的，甚至有些頂級器材要上千萬。

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再來，林智群分享，由於牙醫的開業門檻較高，所以通常都是幾個朋友一起合夥，不過當朋友容易、當合夥人難，若遇到合不來的，最後就是要拆夥。加上林智群自曝處理過「好的拆夥」跟「血肉模糊的拆夥」，所以就認為，「拆夥也分好壞，好的方式就是每個設備金錢都算清楚，壞的就是互告好幾年，不管好壞，都很累人。」

此外，林智群說到，牙醫常常需要進修，有的還要每年跑到歐洲、美國，學習最新的技術，而每趟都是幾10萬起跳。最後，當牙醫身體很容易出問題，因為牙醫在看診時很吃眼力，不只要維持一定的姿勢，處理牙齒時還需要腕力、眼睛、手腕、肩頸跟背，容易會有職業傷害，也導致牙醫的平均職業生命，會比一般醫師短。

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