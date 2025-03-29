AI科技帶入百工百業 蕭美琴：打造「增加健康餘命」的台灣

副總統蕭美琴出席藥師公會全聯會「2025春酒晚宴」。（記者陳逸寬攝）

2025/03/29 20:34

〔記者邱芷柔／台北報導〕中華民國藥師公會全國聯合會春酒今晚（29日）登場，副總統蕭美琴出席致詞說，面對高齡化與少子化挑戰，未來將結合AI與藥師專業，打造「減少不健康餘命、增加健康餘命」的台灣。

蕭美琴指出，台灣與所有開發國家一樣，正面臨人口結構轉變，在這樣的環境下，更複雜的用藥問題與健康問題，更需要藥師第一線與人民站在一起，總統賴清德提出的健康台灣願景，也同樣仰賴藥師朋友的支持與協助。

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蕭美琴分享，新冠疫情期間她人在美國，深刻感受到當地基層藥師與台灣的差距，「我們甚至還要透過視訊，尋求台灣專業藥師的協助」。她讚許台灣醫療服務與基層團隊的表現，「真的讓全世界刮目相看，也讓台灣在國際舞台上被看見」。

她也提到，政府主張產業應變，要把AI科技帶入百工百業，用新的技術來協助大家減輕負擔，同時期待藥師領域持續有新血加入，讓專業不斷提升與傳承，並鼓勵藥師多元發展，參與產業研發、公共衛生、健保政策與藥品法規等領域。

針對藥界關心的政策與相關議題，她說，她知道大家有很多建議與擔憂，政府會持續對話，傾聽第一線藥師的聲音。

藥師公會全聯會理事長黃金舜任期將屆，致詞時感性回顧5年多的歷程，黃金舜說，2019年9月上任後不久就遇到新冠疫情，隔年初率領藥師公會與社區藥局配合口罩、快篩實名制，甚至提供送藥到府服務，過程雖辛苦，但幾年打拚下來，民眾對藥師的尊重與信任大大提升，這是大家共同努力的結果。

他也提到，2023年舉辦亞洲藥學會年會來台舉辦，來自24國、超過3000位國內外藥師齊聚，大大提升台灣的國際能見度，這5年多來他開的支票，一張一張兌現，但還有開放事後避孕藥、中藥調劑權等難題未解，今天是他任內最後一次參加春酒，但會繼續努力突破困境，為藥師爭取權益。

☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

副總統蕭美琴（左）與藥師公會全國聯合會理事長黃金舜（右）敬酒。（記者陳逸寬攝）☆飲酒過量 有害健康 禁止酒駕☆

藥師公會全國聯合會理事長黃金舜致詞。（記者陳逸寬攝）

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