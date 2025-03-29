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    搭北捷聽「波伽利」美聲 77車站同步播放《Time To Say Goodbye》

    即日起至4月3日，台北捷運77車站同步播放波伽利經典名曲《Time To Say Goodbye》。 （牛耳藝術提供）

    即日起至4月3日，台北捷運77車站同步播放波伽利經典名曲《Time To Say Goodbye》。 （牛耳藝術提供）

    2025/03/29 19:53

    〔記者林承鴻／台北報導〕國際知名男高音安德烈．波伽利（Andrea Bocelli）將於4月4日於台北大巨蛋舉辦演唱會，為迎接這場難得的音樂饗宴，即日起至4月3日，每天早上8到9點、中午12到下午1點及晚上10點到11點，台北捷運藍線、紅線、綠線、橘線地下車站，將播放波伽利經典名曲《Time To Say Goodbye》，讓旅客在候車時享受天籟美聲。

    台北捷運板南線、淡水信義線、松山新店線及中和新蘆線共77座地下車站，即日起每天3個時段播放波伽利名曲，台北捷運公司表示，為迎接這場難得的音樂饗宴，並歡迎全球樂迷來訪，經努力爭取相關單位同意，於台北捷運系統播放波伽利的經典名曲，歡迎乘客在月台候車時，取下耳機、放緩腳步聆聽天籟美聲，在繁忙的都市節奏中，感受獨特的音樂氛圍。

    波伽利此次睽違10年再次來台演唱，並成為首位登上台北大巨蛋獻聲的西洋國際巨星，觀光傳播局也於全線月台電視播放宣傳影片，展現台北市擁有軟硬兼具的表演場館與藝文實力，邀請旅客共享台北國際藝文盛事的驕傲時刻。

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