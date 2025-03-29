春神來了！ 潮州地方創生「春潮集」 三山國王廟盛大舉辦

潮州春潮集。（記者陳彥廷攝）

2025/03/29 22:13

〔記者陳彥廷／屏東報導〕台灣好基金會深耕屏東潮州、南州多年，所舉辦的「春潮集」，是地方春天最受期待的創生市集，集市今天揭幕，以屏東花果為主題的「天空紗繪」，從三山國王廟前延伸到南進路的徒步區，今明兩天盛大舉行。

集市在藝術統籌林舜龍的「春神來了」主題意象前正式揭幕，建基老街綠意盎然，台灣好基金會董事長柯文昌說，看著故鄉的老街出現不一樣的風貌，令人非常感動。

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今年的「春潮集」擴大舉辦，事前邀請在地國中小學子及居民共700人，與日本藝術家鞍掛純一共創木雕板畫「來自大武山的禮物」，今天正式亮相驚艷全場。

柯文昌表示，今年邁入第4年的春潮集，繼續和鄉親們用藝術共創，探索潮州的色彩與美學，凝聚大家共識型塑於街道與生活裡，春潮集就像潮州花果，從土地裡長出來，由潮州鄉親們一起灌溉滋養長大的節慶，並帶大家來體會潮州多元、融合、包容，如色彩繽紛的人情文化，讓更多人體會到台灣鄉鎮的美好，讓年輕人多一個選擇留在鄉鎮居住、創業。

春神來了。（記者陳彥廷攝）

「來自大武山的禮物」亮相，共創藝術令人驚艷。（記者陳彥廷攝）

潮州春潮集今天開幕。（記者陳彥廷攝）

潮州春潮集。（記者陳彥廷攝）

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