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    清明4天連假 台中民眾倒垃圾看這裡

    中市環保局清明節連假垃圾收運時間。（環保局提供）

    中市環保局清明節連假垃圾收運時間。（環保局提供）

    2025/03/29 19:45

    〔記者蔡淑媛／台中報導〕4月3日起4天兒童清明節連假將至，台中巿環境保護局為加強垃圾收運服務，並結合國人民俗活動，4月3日（星期四）正常垃圾收運、4月4日（星期五）採定時定點收運、4月5日（星期六）正常垃圾收運、4月6日逢週日不收運，提醒市民提前掌握收運時間。

    環保局長陳宏益提醒，清明節回鄉掃墓祭祖所用的香、燭、紙錢等物品，記得用水撲滅餘燼，以防範火警事故，並請做好相關垃圾分類「資源物、廚餘、一般垃圾」等3大類，呼籲清明祭祖後的香、燭、金紙等物品，務必確認無火苗後，才打包交由垃圾車及資源回收車收運，避免發生火燒車事件，請民眾重視安全及環保、共同維護環境。

    陳宏益表示，民眾連假期間有收運垃圾需求，可注意各區清潔隊垃圾收運時間資訊，4月4日國定假日定時定點收運時刻及地點與平常日不同，可下載「台中垃圾清運大車隊」APP查詢（Google Play或Apple App Store搜尋「台中垃圾清運大車隊」即可免費下載安裝）。

    台中垃圾清運大車隊APP除可查詢垃圾車即時位置外，資源回收車也能獨立定位，還能自行設定清運3分鐘或5分鐘到點推播，系統會以「少女的祈禱」推播提示音樂通知倒垃圾。

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