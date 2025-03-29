炸開了！台中國漫館絕美九重葛暴紅 百年花傘成打卡熱點

這棵九重葛老欉，豔麗桃紅色花朵如桃紅色瀑布般傾瀉而下。（記者蔡淑媛攝）

2025/03/29 19:50

〔記者蔡淑媛／台中報導〕最美九重葛花屋綻放了！台中市人氣景點「國家漫畫博物館」，園內有許多日式建築，入口處不遠一株的近百年老叢的九重葛花，盛開壯觀，滿開的鮮豔桃紅花景，如同超大粉紅樹傘，吸引花海控前往朝聖，成為台中必拍景點。

這棵九重葛老欉，豔麗桃紅色花朵層層堆疊，如桃紅色瀑布般傾瀉而下，盛開時幾乎看不到葉子，滿樹的桃紅色花瓣隨風飄落，絕美姿態令人屏息，與日式木造老屋相映成趣，讓人彷彿踏入電影場景。

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台中市府表示，國家漫畫博物館原是「台中刑務所官舍群」是日治時代保存最完整的日本監獄基地群，全區廣達2公頃、共有19棟建物，園區樹木茂盛，這棵老九重葛雖遠近馳名，由於老樹的的樹體粗大、枝葉滿佈官舍的屋頂，長年下來對木造官舍建築的結構安全造成影響，為了兼顧歷史建築的修復和老樹保護，市府於2021年在木造官舍旁架設永久性棚架，由8支方管立柱撐起距離屋頂約80公分、面積18坪的鋼棚架，經過這次大幅修剪，並提供足夠的支撐，每年都開出更美的花海。

九重葛一年可開好幾次花，這株近百歲的九重葛，以春天開的花最為繁盛，這次花期已進行一個月左右。

九重葛老欉與日式木造老屋相映，彷彿踏入電影場景。（記者蔡淑媛攝）

國家漫畫博物館近百年老叢的九重葛花，盛開壯觀，滿開的鮮豔桃紅花景，如同超大粉紅樹傘，吸引花海控前往朝聖。（記者蔡淑媛攝）

這棵九重葛老欉，豔麗桃紅色花朵層層堆疊，如桃紅色瀑布般傾瀉而下。（記者蔡淑媛攝）

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