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    高雄手擲機飛行大賽！華山國小周予華破大會記錄 滯空23.24秒奪冠

    華山國小學生周予華（右）在手擲機賽中，以23.24秒成績奪得冠軍，王明縉（左）獲第7名。（高雄市教育局提供）

    華山國小學生周予華（右）在手擲機賽中，以23.24秒成績奪得冠軍，王明縉（左）獲第7名。（高雄市教育局提供）

    2025/03/29 19:41

    〔記者許麗娟／高雄報導〕高雄市113學年度國中小學手擲機飛行大賽今（29）日在大榮中學舉行，國小組傳出佳績，華山國小學生周予華以23.24秒成績奪得冠軍，打破原大會紀錄18.44秒。

    國中小手擲機飛行競賽今年在高雄已邁入第9屆，今年共吸引30所國小、34所國中共125位國中小學生參賽，競賽由主辦單位提供指定材料，國小組參賽選手於賽前完成作品；國中組參賽學生則須現場親手製作飛行器各部元件和組裝，以不使用外部動力方式拋擲升空，皆以空中滯留時間計算成績高低。

    競賽受天候、氣流、風速等影響，均考驗每名參賽學生的創意與反應，國小組由華山國小周予華技藝高超，以打破大會記錄的23.24秒奪下第1名、第2名為南安國小邱聖舫的19.21秒、第3名陽明國小簡睿澄的18.42秒。國中組最後青年國中成卓儒以15.28秒成績奪下第1名，第2名與第3名分別為鳳西國中蔡岳廷的13.09秒、中芸國中呂秉芳 的11.96秒。

    競賽承辦學校大榮中學校長張簡助立說，手擲機飛行大賽透過動手製作，創造出自己獨一無二的手擲滑翔機，培養基礎科學的能力與興趣，讓學生在快樂中學習。

    手擲機飛行競賽已在高雄舉辦邁入第9屆。（高雄市教育局提供）

    手擲機飛行競賽已在高雄舉辦邁入第9屆。（高雄市教育局提供）

    手擲機飛行競賽國中組學生需現製做零件和組裝，難度較高。（高雄市教育局提供）

    手擲機飛行競賽國中組學生需現製做零件和組裝，難度較高。（高雄市教育局提供）

    學生將手擲機拋向天空，以飛行時間最久為優勝。（高雄市教育局提供）

    學生將手擲機拋向天空，以飛行時間最久為優勝。（高雄市教育局提供）

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