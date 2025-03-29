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    長庚追思器捐者、大體老師近百人 家屬：媽媽教會我勇敢

    謝女士（中）與她的女兒（右）代表受贈者獻花，並擁抱器官捐贈者家屬代表彭千芸（左）。（長庚大學提供）

    謝女士（中）與她的女兒（右）代表受贈者獻花，並擁抱器官捐贈者家屬代表彭千芸（左）。（長庚大學提供）

    2025/03/29 20:52

    〔記者周敏鴻／桃園報導〕長庚大學與林口長庚紀念醫院下午舉辦「器官捐贈與大體老師追思大會」，由心臟受贈者謝女士代表受贈者們，向器官捐贈者家屬獻花表達感謝，學校師生代表與醫療團隊也齊聚長庚大學國際會議廳，共同緬懷先人無私的大愛精神。

    代表捐贈者家屬的彭千芸說，她的母親彭惠蘭從小生活在泰國清邁山上，後來離鄉背井嫁來台灣，因丈夫逝世，她母親含莘茹苦拉拔子女長大，卻罹患了特發性肺纖維化，需肺臟移植才能恢復健康。然而她的母親直到離世，都沒等到移植機會，但她的母親離世前主動告知要捐贈器官，讓大愛遺留人間，也教會子女們「無私與勇敢」。

    2年前因猛爆性心肌炎而昏倒的謝女士，緊急裝上葉克膜與洗腎儀器、在加護病房長達2個月後，先裝上心室輔助器轉入普通病房，後來順利等到移植機會，重獲新生，她下午出席大會感謝大愛捐贈者的無私奉獻而讓許多病友看到希望。

    今年追思會共緬懷紀念71位器官捐贈者、23位大體老師，長庚大學校長湯明哲說，大愛捐贈者在人生謝幕之際，經家屬成全完成大願，幫助病危患者重獲新生，或引領醫學生們學習醫學知識與技能，對社會的貢獻不言而喻；林口長庚院長陳建宗表示，長庚體系過去1年內，已幫助138名病人完成器官捐贈、292例大愛移植，協助等待移植的病友延續寶貴生命。

    捐贈者家屬在長庚大學校園內的「遺愛人間」紀念牆獻花追思先人。（長庚大學提供）

    捐贈者家屬在長庚大學校園內的「遺愛人間」紀念牆獻花追思先人。（長庚大學提供）

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