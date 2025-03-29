諸葛四郎來了！來桃園總圖重溫「大戰魔鬼黨」 電影、手稿重磅登場

台語版動畫電影「諸葛四郎-大戰魔鬼黨」桃園首映會，讓大小朋友看得意猶未盡。（桃園市文化局提供）

2025/03/29 21:03

〔記者謝武雄／桃園報導〕位於桃園市立圖書館總館的桃知道威秀影城今天舉辦台語版3D動畫電影《諸葛四郎-大戰魔鬼黨》桃園首映會，運用最新的動畫技術加上台語配音，更讓觀眾深刻感受諸葛四郎俠義精神，不少父母親帶著小朋友觀賞，直誇小時候的經典作品又以嶄新風貌走入大眾視野。

台語首映會後，桃園市立圖書館4月起到8月底舉辦一系列《諸葛四郎-大戰魔鬼黨》台語、客語、國語3種語言電影欣賞，7、8月暑假期間，漫畫家葉宏甲漫畫及手稿展重磅登場，還有認識電影配音、配樂及製片人有約、尪仔標、彈珠檯製作等精彩課程，邀請影迷一同走進諸葛四郎的世界，重溫正義英雄的傳奇故事。

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首映會包括文化部政務次長李靜慧、桃園副市長蘇俊賓、諸葛四郎文化藝術基金會董事長葉佳龍、本片導演莊永新等都出席。李靜慧認為，諸葛四郎的故事不僅充滿精彩刺激的冒險，更蘊含深刻的精神價值，更傳遞「正義、勇敢、忠誠、團結」精神價值，讓年輕一代重新認識這個屬於台灣的勇者故事，更是一場寓教於樂、文化傳承的行動。

諸葛四郎漫畫迷、副市長蘇俊賓還帶來收藏多年的孫小毛公仔一同站台，他說，自己就是諸葛四郎迷，小時候買的諸葛四郎電視劇中的笑鐵面與哭鐵面，一直都珍藏著，原本想帶來和大家分享，一時找不到，只好請孫小毛代班。他也提到，當年的《嘎嘎嗚啦啦》要角陶大偉，正是電視劇版本諸葛四郎《四郎與真平》的主題曲創作者和演唱人。

台語版3D動畫電影《諸葛四郎-大戰魔鬼黨》在桃園首映會。（文化局提供）

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