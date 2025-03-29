慈濟救援緬甸強震！200條毛毯、近2萬條穀力棒 等消防署專機出發

緬甸發生規模7.7強震，台灣慈濟基金會調度毛毯、食物等物資，將隨同消防署專機送往緬甸。（慈濟基金會提供）

2025/03/29 18:54

〔記者花孟璟／花蓮報導〕緬甸昨天下午發生規模7.7的淺層強震，造成嚴重災情及死傷，慈濟基金會表示，第一時間接獲來自緬甸、泰國慈濟志工窗口通報花蓮本會，緬甸及泰國慈濟人隨即啟動災情關懷與了解。慈濟花蓮本會震後即連繫當地慈濟人，也開始調度災難物資，待內政部消防署的國際救援專機啟動，將一起送往緬甸。

緬甸昨天下午發生規模7.7強震，深度10公里，慈濟基金會接獲來自緬甸及泰國慈濟志工窗口通報花蓮本會，緬甸及泰國慈濟人也在災情通報群組互相確認平安及災情關懷。慈濟花蓮本會震後即連繫當地慈濟人，隨時準備提供物資。

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慈濟緬甸救災聯絡人李金蘭受訪說，緬甸的災情相當慘重，房屋倒塌、死傷人數不斷攀升，然在緬甸的數百位慈濟志工主要集中在首都仰光，距離災區瓦城約800、900公里，由於通往瓦城的道路中斷、瓦城的機場跑道也受損無法起降，國外救難團體如要進入災區，仍須透過緬甸軍政府安排，目前密切關注災區需求，將提供必要協助；此外，在泰國崩塌的審計大樓內，據了解也有不少來自緬甸的勞工，目前泰國方面的慈濟志工也在積極奔走中。

她說，目前除了緊急調度緬甸、泰國當地慈濟志工原有的賑災物資，慈濟國際賑災物資也整備中，等待緬甸軍政府放行，台灣慈濟的緊急災害應變物資已調度計有賑災毛毯200條、穀力棒63箱（1萬9196條）、香積飯50箱 （4,200包） 等，等待內政部消防署國際救援專機啟動，將一同送往當地，

慈濟基金會指出，目前慈濟花蓮本會、慈濟緬甸、泰國志工均隨時關懷受災區域災害應變能協助與支援的人力與物資援助，同時也依當地政府的規定，協助地震災害的關懷與物資供應。

緬甸發生規模7.7強震，台灣慈濟基金會調度毛毯、食物等物資，將隨同消防署專機送往緬甸。（慈濟基金會提供）

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