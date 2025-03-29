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    桃園武陵高中選10大傑出校友 金管會主委彭金隆上榜

    桃園市長張善政與武陵高中傑出校友，共同為傑出校友揭牌。（教育局提供）

    桃園市長張善政與武陵高中傑出校友，共同為傑出校友揭牌。（教育局提供）

    2025/03/29 19:57

    〔記者謝武雄／桃園報導〕桃園市立武陵高中70週年校慶活動，並表揚10大傑出校友，包含東吳大學校長詹乾隆、金管會主委彭金隆、數發部人事處長莫永榮、等產官學界菁英都是傑出校友，甚至於市長張善政致詞時也提到，工務局長汪在宙是他台大學生，也是武陵校友，武陵高中是桃園的驕傲。

    武陵高中今年選出10大傑出校友，除詹乾隆、彭金隆、莫永榮外，另外7人分別是創意電子資深副總錢培倫、中華科盛德光罩總經理劉邦烜、永華會計師事務所蕭淑貞、桃園地檢署檢察官李允煉、成功大學藥學系教授賴嘉鎮、美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元、清華大學生醫工程研究所副教授黃玠誠，共10人獲表揚。

    張善政致詞時，盛讚武陵高是桃園的驕傲，培養出的學生不僅學業優異，多元發展也十分成熟，畢業校友無論在學界、業界或各領域都有傑出表現，期勉未來能持續孕育更多優秀人才。

    武陵高中校長林煥周表示，武陵高中從50週年校慶就開始遴選傑出校友進行表揚迄今20年，武陵校友分佈海內外、在各行各業都有優異表現，成為社會繁榮、國家發展的重要力量，今年也特別辦理傑出校友揭牌儀式，由東吳大學校長詹乾隆等10位獲選的傑出校友來印證「武陵以我為榮」這句話，以勉勵在校學子應懷著有為者亦若是的壯志。

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