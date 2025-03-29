提前過兒童節 元大邀百名偏鄉學童逛動物園同樂

「元大幸福日」活動，讓孩童們在歡笑聲中學到環境保護的重要性，提前歡度兒童節。（元大文教基金會提供）

2025/03/29 19:08

〔記者林曉雲／台北報導〕4月4日兒童節，提前陪伴學童度過愉快又有意義的兒童節，元大金控暨元大文教基金會今（29）日舉辦「元大幸福日」活動，桃園市頂社國小及新竹縣錦山國小共105位偏鄉學童前往台北市立動物園，在30位元大志工暖心陪伴下，展開一場寓教於樂的生態之旅。

元大文教基金會說，藉舉辦元大幸福日活動的機會，安排學童參觀溫帶、非洲動物區、企鵝館、大貓熊館及無尾熊等館區，元大志工也化身一日導覽員，與學童分享動物棲息地、飲食習性，解說企鵝如何孵蛋、貓熊第六隻手指功用等知識，讓學童在滿滿的歡笑聲中，學到環境保護的重要性。

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桃園市頂社國小校長孫俊國說，學童們帶著喜悅的心情來動物園校外教學，小朋友與大人們都感覺幸福滿滿，觀察動物之餘，也能學習如何維護生態。參訪學童也興奮地說，最喜歡企鵝館，看到好多種類的企鵝，希望未來有機會能直接到南極看企鵝。

元大金控在今日活動贈送量身打造概念的「幸福大禮包」，帶來外套、長褲及運動鞋等專屬物資幫助，也邀請學童們為環境盡一份力，以實際行動守護地球。元大幸福日活動，傳承至今已邁入第14年，共舉辦50場活動、2268位志工暖心陪伴，累計送出8861份幸福大禮包，鼓勵學童們勇敢追夢、擁抱未來。

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