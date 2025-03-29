紅蔥頭界LV在這！台南北門紅蔥頭節登場

北門首次舉辦的剪紅蔥頭比賽，炒熱紅蔥頭節氣氛。（北門公所提供）

2025/03/29 17:47

〔記者楊金城／台南報導〕紅運當頭、「蔥」進北門，台南北門紅蔥頭節今天（29日）在三寮灣東隆宮廟埕登場，首次舉辦的剪紅蔥頭比賽炒熱氣氛，也有煎紅蔥蛋、煎虱目魚小排免費品嘗，公所藉紅蔥頭節行銷北門農漁特產和食農教育小旅行，活動舉辦成功。

紅蔥頭採收時，採收工就要剪下紅蔥頭，北門紅蔥頭節首次舉辦的免費限時3分鐘剪紅蔥頭大賽，讓民眾剪多少帶回多少，參賽者用剪飛快，趣味橫生，公所更大方贈送紅蔥頭禮盒等獎項給贏家。

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台南市長黃偉哲、市長夫人劉育菁、雲嘉南濱海國家風景區管理處副處長莊名豪都到場為北門紅蔥頭行銷，現場也推出DIY活動，有剪蔥體驗、蔥頭編織手作藝品、紅蔥頭蚵藝彩繪吊飾及紅蔥染帽教學等食農教育體驗活動，讓民眾和遊客一窺紅蔥頭的多變樣貌。

北門區農會並當場示範炸紅蔥油，讓台味小吃的秘訣現形，北門區公所除現煎紅蔥蛋及煎虱目魚小排等特色風味美食外，還開放300份試吃，令人稱讚。

北門區長林建男表示，北門區紅蔥頭產地主要在三寮灣慈安、三光、文山、錦湖里，今年栽種約120公頃，產量比去年好。而三寮灣當地農民利用特有的「關水」農法降低農田鹽分才能種植紅蔥頭，不但香氣辛辣，且比其它產地的紅蔥頭，較易於保存而價格較高，北門紅蔥頭堪稱紅蔥頭界的LV。

農特產展售會還有北門區農會提供的虱目魚湯及網購產品、漁權會合作社提供的虱目魚加工產品、蘆竹溝農漁產業文化永續發展協會提供的紅蔥蚵仔碗粿，此外有在地蚵嗲和紅蔥頭特賣，鄰近地區農產品攤販，讓現場民眾能品嘗到不同風味的農產品

小朋友剪蔥體驗。（北門公所提供）

煎紅蔥蛋、煎虱目魚小排免費品嘗。（記者楊金城攝）

台南市長夫人劉育菁（中）、北門區長林建男（左一）、北門農會常務監事曾進祥（左二）等人，為北門紅蔥頭行銷，展示蔥頭編織品。（公所提供）

遊客體驗紅蔥頭蚵藝彩繪吊飾。（北門公所提供）

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