螢光花泉季登場！春遊台南楠西賞螢、泡湯、吃美食

「2025螢光花泉季」登場，邀民眾春遊台南楠西賞螢、泡湯、吃美食。（記者劉婉君攝）

2025/03/29 17:22

〔記者劉婉君／台南報導〕春遊台南市楠西區，「2025螢光花泉季」今（29日）在龜丹溫泉體驗池戶外廣場開幕，邀請民眾到楠西，白天欣賞花旗木及逐漸綻放的桐花，品嚐在地農產品、特色料理，以及到龜丹泡美人湯，晚上賞螢，感受不同的山區風情。

楠西螢光花泉季由市府與台南在地的觀光公協會、商圈合作，整合旅宿、美食、伴手禮等，今天在幼兒園小朋友的表演中揭幕，現場還有在地農產展售、梅子DIY體驗及消費滿額集點等活動。

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楠西區長何榮長表示，楠西區許多建築雖然因0121地震受創，但好山好水觀光景區均無虞，歡迎大家來楠西旅遊，品嚐在地美食。

觀光旅遊局長林國華表示，螢光花泉季活動將持續至4月20日，集章活動也於今日起跑，即日起至4月20日期間，自行前往15家合作店家或業者，凡消費即可獲得1點（1處限蓋1點），集滿任意5點後拍照上傳集章卡的集點證明，並至指定頁面登錄序號，即可獲得1次抽獎機會，獎品包含住宿券、消費抵用券、農特產品等共58項，抽獎結果預計於4月23日公布。

假日賞螢採預約報名，梅嶺風景區伍龍步道賞螢管制日期包括今、明2天及4月4、5日。想要假日免預約就可上山賞螢的民眾，只要在4月5日前入住7家旅宿業住宿，即可獲得「螢向幸福體驗券」，賞螢活動期間憑券入場或出示住宿證明，即可免預約報名。

4月12日客家事務委員會將接力推動楠西觀光，於梅嶺大湖桶賞桐區辦理「2025桐花祭」，包含桐花樹下音樂會及小農市集，整合山區業者的小旅行也即將開放報名。

楠西區旅宿業及露營業者表示，山區旅遊隨著賞螢、賞花及泡湯推動正旺，近期的住房表現不輸往年。

「2025螢光花泉季」登場，邀民眾春遊台南楠西賞螢、泡湯、吃美食。（記者劉婉君攝）

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