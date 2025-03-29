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    灰面鵟鷹單日過境2萬隻！彰化八卦山天空湧「鷹河流」 民眾爭睹

    又到灰面鵟鷹北返過境彰化縣時節，雖然因為天候延後出現，卻創下單日2萬隻的超狂紀錄。（彰化縣野鳥學會提供）

    又到灰面鵟鷹北返過境彰化縣時節，雖然因為天候延後出現，卻創下單日2萬隻的超狂紀錄。（彰化縣野鳥學會提供）

    2025/03/29 17:28

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕真是太壯觀了！又到灰面鵟鷹北返過境彰化縣的時節，今天更是創下單日超過2萬隻的超狂紀錄，在八卦山台地只要一抬頭，就可以看到成群數百隻飛過去，看到超精彩的飛躍八卦山脈的「鷹河流」生態奇觀，令民眾大喊驚豔！

    彰化縣野鳥學會總幹事李益鑫表示，灰面鵟鷹在春分時節會過境彰化北返，原本預估高峰期3月18日到25日，結果到上星期只有過境8000隻，原本以為今年數量會比較少，或是都從選擇從海上飛過去。結果，從昨晚開始陸續出現破千隻過境，今天更是爆大量，每群都是幾百隻飛過去，創下單日過境彰化2萬隻的紀錄。

    李益鑫指出，這幾天陸續出現大量的灰面鵟鷹，初步研盼可能是跟天候有關，因為先前的天候偏冷，所以延後北返，而這星期開始回暖，灰面鵟鷹才從菲律賓、印尼等國家啟程北返，也讓今天出現壯觀的景象，尤其在賞鷹平台一抬頭，就可以看到數百隻成群飛過去，民眾可以把握這幾天的機會來觀賞生態奇景。

    李益鑫說，灰面鵟鷹的名稱來自其外觀，因為臉是灰色的，又有白眉，以前彰化人習慣叫作「南路鷹」，因為春分時節就是從南方飛過來的，台中大甲一帶則叫作「清明鳥」，各地都有不同的習慣稱呼。

    今天許多民眾都到賞鷹平台來觀賞，全都大喊實在太幸運，因為只要一抬頭，就可以看到群鷹在天空飛舞，每群都是幾百隻，讓人驚豔又感動。

    又到灰面鵟鷹北返過境彰化縣時節，雖然因為天候延後出現，卻創下單日2萬隻的超狂紀錄。（彰化縣野鳥學會提供）

    又到灰面鵟鷹北返過境彰化縣時節，雖然因為天候延後出現，卻創下單日2萬隻的超狂紀錄。（彰化縣野鳥學會提供）

    灰面鵟鷹爆大量，吸引大批民眾到八卦山賞鷹平台觀賞「鷹河流」生態奇景。（民眾提供）

    灰面鵟鷹爆大量，吸引大批民眾到八卦山賞鷹平台觀賞「鷹河流」生態奇景。（民眾提供）

    彰化縣近日只要在八卦台地一抬頭，就可以看到成群數百隻灰面鵟鷹飛過去的奇景。（吳志典提供）

    彰化縣近日只要在八卦台地一抬頭，就可以看到成群數百隻灰面鵟鷹飛過去的奇景。（吳志典提供）

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