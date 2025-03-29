救援緬甸震災 社福捐款連結公布

緬甸28日發生規模7.7強震，許多居民驚恐逃生，家園被毀，只能困坐等待安置。（台灣世界展望會提供）

2025/03/29 16:59

〔記者吳柏軒／台北報導〕緬甸28日發生規模7.7強震，恐上萬人死亡，國際人道救援陸續展開，世界展望會在當地的工作人員強調尚有許多小孩、長者急需從災區移轉，基督教救助協會也將當地食物銀行快速改裝為臨時安置中心等，國內單位也設緬甸捐款專案，盼助一臂之力。

緬甸摩尼瓦（Monywa）在台灣時間週五下午2點21分發生規模7.7強震，緬甸首都奈比多（Naypyidaw）、第二大城曼德勒（Mandalay）紛紛傳出多棟房屋和橋樑倒塌，泰國曼谷、中國雲南及寮國也感受強烈搖晃，估130萬人受衝擊。世界展望會已深入災區，展開災情評估並預備緊急救援計畫。

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台灣世界展望會今（29日）轉述緬甸世界展望會會長金敏表示，截至28日晚間，緬甸官方公布144人死亡、732人受傷。「從仰光到奈比多、曼德勒的道路都受到了嚴重影響，」，這場地震令人憂心兒童與照顧者被迫分離、陷入危機。「像是正前往學校的兒童受困於阻斷的道路上，甚至被困在瓦礫堆下，與家人失散。」

因當地又陸續發生規模6.4強烈餘震，金敏也指出，「我們當前的首要任務是確保受災民眾獲得食物、庇護所、乾淨飲水和醫療照護。」金敏強調，如果再次發生地震，孩子們和年長者需要盡快從受災地區轉移出去。

世界展望會在緬甸服務的工作人員雖受地震衝擊，卻也迅速投入救援，為災民提供食物、飲水、庇護所等，台灣世界展望會則已開設緬甸捐款專案，呼籲民眾立刻響應飢餓三十救援行動，目標幫助50萬人。

中華民國基督教救助協會則表示，為了安置奈比多無家可歸的災民，緬甸地震後3小時，1919食物銀行緬甸黑水虻養殖場已快速改裝成臨時安置中心。目前救助協會正積極與當地夥伴機構研擬救助行動中，盼望能提供災民最即時與最適切的幫助。

328緬甸震災救助連結

救助協會1919食物銀行-328緬甸震災救助

台灣世界展望會緬甸強震救援捐款

為了安置奈比多無家可歸的災民，緬甸地震後3小時，救助協會1919食物銀行緬甸黑水虻養殖場已快速改裝成臨時安置中心。（基督教救助協會提供）

緬甸28日發生規模7.7強震，造成當地多處房屋倒塌，令人怵目驚心。（基督教救助協會提供）

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