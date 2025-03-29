用開水殲滅紅火蟻！何智達擬組志工隊剷除蟻害

新竹縣政府農業處舉辦農地入侵紅火蟻物理防治宣導會，邀請縣議員何智達（右持麥克風者）說明開水滅蟻法。（新竹縣議員何智達提供）

2025/03/29 16:56

〔記者廖雪茹／新竹報導〕新竹縣議員何智達使用藥劑防治紅火蟻危害農地，卻不見效果，其子突發奇想以開水灌入紅火蟻巢穴，將紅火蟻和蟻卵一舉殲滅，紅火蟻從此消失無蹤，何智達打算籌組一支志工滅蟻隊，替鄉親剷除蟻害。

何智達表示，縣府為防治紅火蟻每年編列1000多萬元預算，其中約600多萬購買防治藥劑。他家的五分農田過去也遭紅火蟻危害，曾多次向公所領取藥劑防治，但毫無效果，甚至蟻窩越來越來多。兒子偶然從網路看到。有人以熔融的鋁液澆灌蟻穴，察看蟻窩的構造獲得靈感，想到用開水滅蟻的方法，沒想到效果奇佳，紅火蟻從此消失無蹤。

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有了滅蟻的具體成效，何智達在議會建議，防治紅火蟻不應該只靠藥劑，不妨嘗試開水滅蟻法。因此，農業處日前於新豐休閒農場辦理農地入侵紅火蟻物理防治宣導會，由何智達示範開水滅蟻法，也邀請國家紅火蟻防治中心潘姓組長操作乾冰滅蟻法，供大家參考，沒想到吸引很多民眾參加。

何智達說，藥劑只能將成年的工蟻殺死，躲在巢穴的蟻后、蟻卵完好如初，蟻后繼續生卵繁殖，大量蟻卵很快地孵化，因此效果差，且可能有藥物殘留的問題，不利於友善環境，不適合有機農場。

何智達表示，他家使用太陽能熱水器，夏天水溫近90度，剛好用來滅蟻，幾無成本；若在野外，熱水不易取得，可使用卡式瓦斯爐以鍋煮水，再用茶壺澆灌，方便又經濟，且物理防治無其它副作用，所以他才會建議農業處積極推廣，減少藥劑的使用。

而為了推廣，何智達說，他打算組織一支開水滅紅火蟻的志工滅蟻隊，由他提供保溫桶、卡式爐、水壺、瓢子、小貨車等裝備；滅蟻隊成軍之後，那裡有滅蟻的需要就出動，幫忙民眾解決紅火蟻的困擾，歡迎有興趣者一起來投入。

新竹縣議員何智達打算組志工滅蟻隊，幫民眾解決紅火蟻的困擾。（新竹縣議員何智達提供）

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