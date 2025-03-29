戰地奇幻夜！金門柳營開放夜間入園 玩星光滑索、聽歌看火舞

金門國軍工兵營區改造的「柳營」園區，內部有驚險的高空挑戰項目。（記者吳正庭攝）

2025/03/29 17:01

〔記者吳正庭／金門報導〕金門國軍工兵營區改造的「柳營」園區首度開放夜間入園，今、明兩天及4月3日到6日推出「戰地奇幻夜」，搭配星光滑索、螢光水彈槍對戰等夜間遊樂項目，還有火舞、歌唱、市集，即日起持活動期間抵金機票或船票，有機會兌換200元抵用券。

金門縣政府推動閒置營區再利用，2013年將國軍工兵營的柳營一營區增加多項雷射射擊遊戲，改造為當時唯一「全射擊」體驗區，更名「柳營步兵軍事體驗園區」；2024年修正為柳營多元極限體驗園區，提供金門最長的80公尺滑索道。今年在增加燒烤餐廳、夜間遊樂設施後，為打造金門「夜間觀光」往前邁出一步。

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縣府祕書長呂清福說，公部門規畫相關活動場域，往往流於僵化，委外辦理可以優化活動更為靈活，對台灣、中國觀光客增加誘因，豐富金門東半島觀光資源，導引更多遊客進場。

縣議員王國代、金湖鎮代表會主席蔡乃靖一致說，肯定縣府對提升觀光品質的努力，到少觀光客不會再說「晚上沒有地方可去」。

規畫「戰地奇幻夜」的藝耕有限公司指出，3月29日到30日、4月3日到6日下午5點到晚上10點，在柳營多元極限體驗園區的活動，結合極限挑戰、音樂表演、超過30家在地美食小吃及園區內「燻章德烤」美式德州燒烤餐廳、文創手作攤位，夜間遊樂設施體驗，希望打造金門首屈一指的夜間觀光盛會，讓遊客「夜色下體驗前所未有的沉浸冒險感」。

「戰地奇幻夜」最大亮點是柳營園區首度開放夜間入園，提供夜間極限體驗如「星光滑索」、「夜間低空探索」、「螢光水彈槍對戰」及「夜襲電子靶」等，費用從150元到300元不等。此外，遊客即日起持活動期間抵金機票或船票，有機會兌換到限量200元抵用券，送完為止。

業者說，兩個時段的活動，由表演者輪番登場，包括歌唱節目《明日之星Super Star》出道的郭忠祐、多棲藝人馮晨軒、火舞秀，金門在地的自造音樂musiqmaker 與烏克麗麗CLUB，用音樂與火光點燃柳營夜晚氛圍。除了「戰地奇幻夜」，星光滑索等活動入夜也照常開放，相關時間可查詢「金門柳營多元極限體驗園區」臉書報。

金門柳營多元極限體驗園區，有低空滑索等設施供小朋友消費體驗。（記者吳正庭攝）

金門「柳營」園區首度開放夜間入園，金湖飯店總經理蕭一如、縣議員王國代下場玩起螢光水彈槍對戰愛不釋手。（記者吳正庭攝）

金門「柳營」首度開放夜間入園，園區教官示範白天版的「星光滑索」。（記者吳正庭攝）

金門「柳營」的教官，說明星光滑索的保全措施完善。（記者吳正庭攝）

金門柳營多元極限體驗園區，提供金門最長的八十公尺滑索道。（記者吳正庭攝）

金門「柳營」首度開放夜間入園， 「戰地奇幻夜」打頭陣，縣府秘書長呂清福（右五）、議員王國代（右三）等人按鈕啟動。（記者吳正庭攝）

金門「柳營」園區首度開放夜間入園，縣府秘書長呂清福（右）上場示範螢光水彈槍對戰項目。（記者吳正庭攝）

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