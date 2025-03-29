「自行自立．翱翔天際」成年禮 邀30失家青少年自行車挑戰42.2K

完成「自行自立．翱翔天際」成年禮活動的青少年們接受表揚。（記者周敏鴻攝）

2025/03/29 16:29

〔記者周敏鴻／桃園報導〕中華育幼機構兒童關懷協會（CCSA）與桃園市藍迪基金會今選在青年節舉辦「自行自立．翱翔天際」成年禮活動，邀30位失家青少年從八里左岸公園出發，挑戰騎自行車42.2公里抵達終點藍迪開心農場，盼鼓勵青少年們面對成年後的人生旅途，能勇敢迎向所有挑戰。

來自不同機構的30位失家青少年報名參加「自行自立．翱翔天際」成年禮活動後，為了完成挑戰，分別進行訓練，以桃園市藍迪基金會安置的3位青少年為例，先後進行4場訓練，了解自行車構造、學習騎乘安全守，也訓練體能。

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今天上午9點半，30位失家青少年從新北市八里左岸公園出發，自行車隊沿著西濱公路南下，花了3小時左右，順利抵達桃市觀音區文林路的藍迪開心農場，青少年Benson說，騎自行車過程中雖有風有雨，但他知道，只要繼續往前就能完成目標，作為自己18歲的成年禮，非常有意義。他為了自立，從批發大蒜到分裝、訂價並在菜市場等地擺攤販售，早已深刻了解，愈早自立，對於自己未來的發展，就愈有幫助。

另，世界自行車日倡議人Dr.Leszek Sibilski也全程參與「自行自立．翱翔天際」成年禮活動，他說，他很開心看到失家青少年們順利完成挑戰，希望未來能在更多城市，看到更多類似的活動來給予青少年們更多鼓勵。

世界自行車日倡議人Dr.Leszek Sibilski（左）恭喜完成「自行自立．翱翔天際」成年禮活動的青少年Benson（右）。（記者周敏鴻攝）

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