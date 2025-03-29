全國電子設計創意競賽 澎湖海事學子創佳績

澎水學子在電子類全國競賽，榮獲第二名佳績。（澎水提供）

2025/03/29 16:26

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕第21屆全國電子設計創意競賽，今（29日）在國立高雄科技大學建工校區中正堂盛大舉行，吸引來自全國各地優秀學子參賽。澎湖海事電子科在莊曲霖主任的帶領下，由6位學生組隊參賽，分別挑戰「資通類」與「電子類」2個競賽項目，經過激烈角逐，最終成功奪下電子類第2名殊榮，資通類作品榮獲佳作。

資通類參賽作品「氧含量與心率感測警示系統」，由學生許榮洋、許家怡、俞信安共同研發，指導老師為莊曲森。此研究透過微處理器結合血氧感測器、超聲波氧氣感測器監測環境氧氣濃度與人體血氧變化，並利用LED燈、蜂鳴器及數據傳輸提供即時警示。實驗結果顯示，當環境含氧量下降，血氧濃度與專注力也會降低，影響學習效率與健康，甚至導致缺氧症候群，並可應用於新冠肺炎的「快樂缺氧」監測及室內空氣品質管理。

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另一件獲獎作品「模擬熱能轉電能的可行性」，由學生吳承諺、張安霓、許恩琦共同研發，指導老師為莊曲霖。該作品利用致冷致熱晶片來模擬環境中冷熱差異，透過溫差發電技術轉換成電能，並結合簡易的USB行動電源作為儲能裝置。不僅能產生電能，還具備環保效益，未來希望能以此為基礎，尋找更多回收被浪費能量的方法，減少能源浪費。

此次競賽成果展現了澎湖學子的創新潛力與專業實力，也反映學校在電子科技教育方面的優異成果。澎湖海事表示，未來將持續鼓勵學生參與各類競賽，強化實務應用與創新能力，期盼為台灣科技產業培育更多優秀人才。

澎水學子展現平日學習成果，在全國大賽大放異彩。（澎水提供）

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