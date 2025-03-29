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    嘉義縣大同國小設「夢飛館」 結合AR、VR學多國語言

    嘉義縣朴子市大同國小「夢飛館」圖書館今天揭牌，導入AR、VR科技引導學生學習多國語言。（記者王善嬿攝）

    嘉義縣朴子市大同國小「夢飛館」圖書館今天揭牌，導入AR、VR科技引導學生學習多國語言。（記者王善嬿攝）

    2025/03/29 16:30

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕嘉義縣朴子市大同國小現有1143名學生，是全縣人數最多國小，斥資342萬元，將原校史室改建為「夢飛館」雙語國際圖書館，除購置雙語藏書，並結合AR擴增實境、VR虛擬實境推動多國語言學習，讓師生閱讀在數位科技輔助下更國際化。

    大同國小今天舉辦創校102週年校慶暨夢飛館揭牌典禮，嘉義縣長翁章梁、朴子市長吳品叡、縣議員姜梅紅、黃嫈珺等人出席揭牌，體驗「AR、VR環遊世界趣」數位裝置。

    翁章梁致詞表示，台灣從製造業代工至現在設計能「賺世界的錢」，仰賴教育培育人才，大同國小「夢飛館」推動國際教育與世界趨勢接軌，能提升下一代未來的競爭力。

    大同國小校長吳順發說，學校現有1143名學生，雖設有玉山圖書館、靜思語等閱讀空間，為邁向國際化目標，需要更多國際閱讀資源；感謝嘉義縣政府補助212萬元，校園基金會出資130萬元，花2年多時間打造「夢飛館」，除購置雙語書籍，還將融入課程、桌遊，由老師引導學生運用AR、VR設備學習英、日語、葡萄牙語等多國語言，增進孩子學習樂趣。

    嘉義縣多所國小今舉辦校慶活動，東石鄉港墘國小以健康促進主題嘉年會遊行，讓班級學生發揮創意，被嘉義縣政府教育處列管登記的校狗「黑妞」，穿上港墘國小校服擔任賣萌迎賓吸睛。

    已有116年歷史的鹿草國小，與創校108週年松梅國小，經嘉義縣政府、立委蔡易餘爭取，獲教育部體育署分別補助1000萬元、800萬元，整建翻新PU跑道，兩校今天分別舉行校慶活動，新跑道同步啟用，成為學校最棒的生日禮物。

    東石鄉港墘國小今舉行104週年校慶活動，校狗「黑妞」穿港墘國小校服與參加民眾互動賣萌。（港墘國小提供）

    東石鄉港墘國小今舉行104週年校慶活動，校狗「黑妞」穿港墘國小校服與參加民眾互動賣萌。（港墘國小提供）

    嘉義縣鹿草國小翻新PU跑道今天啟用，成為學校最棒生日禮物。（嘉義縣政府提供）

    嘉義縣鹿草國小翻新PU跑道今天啟用，成為學校最棒生日禮物。（嘉義縣政府提供）

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