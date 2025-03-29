爭取保存 台南永康二王基督教墓園上百家屬連署向總統陳情

台南永康二王基督教墓園上百家屬發動連署，要向總統賴清德陳情，爭取保存墓園。（記者劉婉君攝）

2025/03/29 16:54

〔記者劉婉君／台南報導〕清明節前夕，台南永康二王基督教墓園上百名家屬今（29）日舉辦聯合追思禮拜，現場並發起連署活動，將向總統賴清德陳情，希望爭取將墓園排除在市地重劃範圍之外。

永康二王基督教墓園成立於1961年，由台南地區14間教會共同出資購置，迄今有上千門墓，近年來因二王市地重劃面臨遷葬，墓園家屬組成自救會，爭取全區保存，並提報文化景觀，台南市文化資產審議會曾一度決議「列冊追蹤」，但後續審議決定解除列冊追蹤，自救會今在追思禮拜中，發起向總統連署的陳情行動。

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前立委陳以信也是墓主家屬之一，他表示，二王基督教墓園裡有許多基督教界重要的牧長與外國宣教士，市府在規劃二王市地重劃案的過程中，並未與家屬溝通，即將墓園劃入範圍內，目前自救會除了要求市府將墓園退出市地重劃範圍，另一方面也對文資審議會的不列冊追蹤決議提出訴願，未來更不排除行政訟訴，請文化部重新評估、審議。

陳以信說，目前已有超過百位墓主家屬參與向總統連署的行動，希望總統賴清德與副總統蕭美琴可以重視並保留這片珍貴的歷史與信仰遺產。

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