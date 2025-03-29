國際交換生體驗古代科舉應試 小小考生萌翻

台灣府城隍廟今天舉辦「求學迎考．步步高陞」考季巡禮祈願活動，來自7個國家，共16位國際交換生參與。（記者王姝琇攝）

2025/03/29 16:20

〔記者王姝琇／台南報導〕台灣府城隍廟今天舉辦「求學迎考．步步高陞」考季巡禮祈願活動，共120位學生著古書生服、揹竹簍體驗科舉應試，還有來自7個國家，共16位國際交換生參與。

考季將至，不少學生會到台灣府城隍廟參拜「考神」學政司爺、考功司爺，廟方因應考季舉辦巡禮祈願活動，120位學生換裝體驗科舉應試場景，尤其小學生換上兒童版古書生服、揹上特製的90公分高書簍，更顯俏皮可愛。並提供700份的府城黃家米糕栫放進六角形栫塔，象徵六六大順。

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台灣府城隍廟主委郭榮哲表示，今年除邀請勝利國小、中山國中學生參與，還有成功大學與台南高商的16位外籍生，分別來自印尼、日本、比利時、墨西哥、印度、美國、馬來西亞等國，外籍生們紛紛表示，是首次參加這項活動覺得很有趣，也可以藉此認識在地信仰文化，很有意義。

郭榮哲說，今年巡禮祈願活動報名熱烈十分踴躍，除29、30日共6場，另特別於4月5、6日增辧4場「求學迎考穩勝利」祈願活動，豐富祈福禮有「蛇來運轉」府城隍一字箴言揮汗毛巾、「試仕亨通」環保收納提袋、「字字珠璣」金算盤吊飾、考試專用筆1組、學政考功智慧卡、「一定要致勝」至聖點心餅、「祈福如意」鹹糕、黃家百年米糕栫及台鹽「行雲流水」礦泉水。

也歡迎考生來廟埕自由參拜，領祈願疏文、敲響鑼（一鳴驚人），廟方還搬出長3米6、重300公斤大算盤讓考生只「摸珠」、不摸魚，期能「字字珠璣」，下筆文思泉湧，有如神助。

台灣府城隍廟今天舉辦「求學迎考．步步高陞」考季巡禮祈願活動，小小考生換裝現身模樣超萌。（記者王姝琇攝）

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