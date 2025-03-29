屏東「台灣蘭花節」開幕 萬代蘭單株盛開90朵奪全場總冠軍

全場總冠軍由屏東縣蘭友陳雅一所種植的萬代蘭奪得，足足盛開約90朵花。（記者羅欣貞攝）

2025/03/29 16:17

〔記者羅欣貞／屏東報導〕每年春天舉辦的屏東縣九如鄉耆老村北玄宮「台灣蘭花節」，今年邁入第27屆，因原展區整地中，今年（2025年）比照去年在九如鄉農會3樓會議室舉行，今天（29日）開幕，展至4月6日，受到3月氣溫偏低影響，今年參賽蘭花略少，來自全國各縣市約600多盆參與，但精彩度更高，全場總冠軍由高達160公分、開出破紀錄90朵花的萬代蘭拿下，令人讚嘆。

屏東縣愛蘭協會理事長、九如鄉農會總幹事龔泰文表示，春天最適合蘭花開花的溫度，大約是晚上攝氏20度、白天攝氏30度，因為前陣子太多波寒流，目前晚上還會出現10多度，因此許多蘭花來不及開，無法趕上參賽，但參賽作品的精彩度相當高。

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全場總冠軍由屏東縣蘭友陳雅一所種植的萬代蘭奪得，高度達160公分，單株開出9梗、每梗10朵，全盆開出高達90朵花，驚豔全場，評審團無異議通過頒給全場「花王」榮銜，獲得1.2萬元獎金。龔泰文表示，平常看到的萬代蘭，最多長到4梗就很厲害，得獎蘭花不但長到一個人高，還開出9梗花，每梗10朵，90朵花怒放，起碼要照顧12年以上，栽培功夫相當了得。

此外，台中蘭友吳文彬種出的狐狸尾蘭，獲得分組冠軍，高度達1公尺，上、下層花梗數加起來多達20梗，和一般最多只有10梗相較，多出一倍以上；高雄市蘭友陳木炫的嘉得利亞蘭，360度全面盛開，足足開出20朵以上的大花，和通常只開一面180度、10朵大花相較，也足足多上一倍，起碼需要10年功夫，也贏得分組冠軍。

台灣蘭花節競賽分為嘉德利亞蘭屬、蝴蝶蘭屬、仙履蘭屬、萬代蘭屬、石斛蘭屬、其他蘭屬以及台灣原生種等7組；往年展期共約吸引1萬多人次參觀，今年希望衝到2萬人次，3月29日至4月6日每天上午9點到下午4點開放參觀，九如鄉農會表示，秉持蘭花推廣教育，不收門票，更安排解說員提供服務。

在屏縣九如鄉農會舉辦的「台灣蘭花節」29日開幕。（記者羅欣貞攝）

台灣蘭花節首日上午已逾一千人次入場參觀。（記者羅欣貞攝）

高雄市蘭友陳木炫的嘉得利亞蘭，360度全面盛開，足足開出20朵以上的大花，獲得分組冠軍，九如鄉農會總幹事龔泰文（見圖）表示，起碼要照顧10年以上才能有如此美麗的成果。（記者羅欣貞攝）

台中蘭友吳文彬種出的狐狸尾蘭，獲得分組冠軍，高度達1公尺，上、下層花梗數加起來多達20梗。（記者羅欣貞攝）

九如鄉農會總幹事龔泰文（見圖）解說全場總冠軍萬代蘭，認為該株已經打破紀錄，過去所見種得最好的高度僅其三分之二，得獎者為屏東縣蘭友陳雅一。（記者羅欣貞攝）

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