玉山主峰線步道4/1解除雪季管制

玉山主峰線步道仍有少許殘雪，玉管處決定4月1日起解除雪季管制措施。（玉管處提供）

2025/03/29 16:09

〔記者陳鳳麗／南投報導〕上週玉山、合歡山都下了三月雪，不過玉山主峰步道冰雪幾乎已融化，玉管處決定4月1日解除雪季管制措施。

3月中旬高山降雪，玉山群峰積雪深達10多公分，並出現結冰，主峰步道呈冰雪岩地形，22日有2名山友在玉山主北峰叉路口斜坡，失足墜谷死亡意外。

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這場三月雪，經排雲山莊以及北峰氣象站人員觀察，玉山群峰海拔3500公尺公尺以上、背陰處仍有未融化的殘雪，3月31日雪季管制措施解除前，登玉山仍需使用雪地裝備。4月1日玉管處解除雪季管制措施，但因為這幾天高山仍有低溫、降雨等情況，解除雪季管制措施後，如果仍有積雪結冰，山友仍要帶著將冰爪、冰斧、岩盔備用，確保登山安全。

合歡山雪季勤務已在3月2日結束，而下月開始高山杜鵑將陸續開放，公路局、南投和花蓮警方，從4月12日至6月15日早上6時至11時，以及週六、日、端午連續假日，將在台14甲線18K翠峰管制站至41K大禹嶺，實施高乘載管制，限3人以上小客車開放通行，客運接駁車、乙類大客車、大型重機與機慢車不予管制，禁行大貨車，管制期間視花況及氣候可提前解除或取消管制。

合歡山台14甲線武嶺段今天濃霧密布。（圖擷自合歡山即時影像）

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