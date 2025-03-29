兒童節走訪宜蘭綠博 21座低碳遊具供親子暢遊

邁入第25屆的宜蘭綠色博覽會設置多達21座零電低碳遊具，適合親子不分晴雨天都能暢遊同樂。（記者王峻祺攝）

2025/03/29 15:10

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕邁入第25屆的宜蘭綠色博覽會今天在蘇澳武荖坑風景區開幕，現場打造17大展區，介紹環保及永續農業，其中還設置多達21座零電低碳遊具，並進駐山羊等可愛動物供友善互動，宜蘭縣政府力邀親子同樂，趁著兒童節連假暢遊綠博。

綠博長年受到農業部支持，成為宜蘭每年春季旗艦活動，今年以共融世界為主題，在武荖坑舉辦為期44天特展，不僅有介紹台灣原生與特有種的戲劇演出，更設置許多互動場館，提供民眾體驗與自然共生的智慧及永續發展。

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農業部次長黃昭欽受邀致詞，表示農業部一直以來鼎力支持以農業為本，落實生產、生活及生態的三生永續綠色博覽會，期盼藉由展覽形式，將農業的精采內涵呈現給更多大眾，並從中體現農民的努力及轉變，從生產昇華至守護綠色資源，進而保護生態環境。

宜蘭縣代理縣長林茂盛說，感謝農業部對綠博的支持，也謝謝交通部觀光署及海洋委員會海洋保育署的愛護，今年綠博精彩可期，還有許多創新永續行動，歡迎民眾共襄盛舉，其中零電低碳設施及千場手座體驗，相當適合親子同樂，藉此訓練肢體協調及肌耐力。

開幕首日「蘭陽動植物王國」展區吸引許多親子駐足，除體驗餵食樂趣外，也認識迷你豬、南丘娃娃羊、羊駝等多元物種。21座零電低碳遊具區擠滿大小朋友，在晴雨遮下盡情奔跑暢遊，有親子挑戰360度自行車及人體陀螺椅時，不時傳出驚呼聲，享受旋轉擺盪的刺激與歡樂。

宜蘭縣府表示，綠博展至5月11日，票價依對象及平假日分100元至300元不等，另提供新北市民優惠入園，4月21日至27日持身分證件，即可享有比照宜蘭縣民的100元票價。

宜蘭綠色博覽會打造低碳遊具，提供孩童盡情探索玩耍。（記者王峻祺攝）

開幕首日「蘭陽動植物王國」展區吸引許多親子駐足，除體驗餵食樂趣外，也認識迷你豬、南丘娃娃羊、羊駝等多元物種。（記者王峻祺攝）

親子走訪宜蘭綠博，前往蘭陽動植物王國展區與山羊等動植物近距離互動。（記者王峻祺攝）

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