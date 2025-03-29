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    神明聖誕亮點多！ 信眾敬獻3面A4純金牌、30款椪餅盲盒

    府城下太子和意堂混元一炁大上帝聖誕，信眾王美金奉獻重達7兩2錢的純金牌，且罕見以A4長寬呈現。（記者王姝琇攝）

    府城下太子和意堂混元一炁大上帝聖誕，信眾王美金奉獻重達7兩2錢的純金牌，且罕見以A4長寬呈現。（記者王姝琇攝）

    2025/03/29 15:41

    〔記者王姝琇／台南報導〕府城下太子和意堂今天舉辦金殿混元一炁大上帝聖誕祝壽科儀，信眾王美金奉獻重達7兩2錢的純金牌（約100萬元），且罕見以A4長寬呈現出30款神明圖騰，作工精細，並攜手百年舊來發餅舖將30款圖騰製成椪餅盲盒，與其他前來祝壽的信眾分享結緣。

    祝壽科儀由第3代王正裕道長主持，第4代王昇洋演繹，展現府城深厚的宗教信仰與傳統文化底蘊，各式敬獻品更成為亮點。舊來發第5代何玟儀與瑞連文創攜手，將該廟建築元素轉化為平面圖像，噴製於椪餅與棉花糖；金牌王國鑫昌銀樓則運用這些圖騰特製3面A4大小純金牌。

    金牌除了呈現出祀奉神明混元一炁大上帝、瑤池金母、黃醫仙官之外，還有玉皇上帝、五路財神、地藏王菩薩、酆都大帝、36天大天尊、福德正神，以及八仙過海都躍上金牌祝壽。

    現場更匯集多位藝術創作者作品，包括皁纛黑旗鄭世稱、鄭郁璇，及朴子神斧藝繡團隊、指尖上的博物館林育瑄。還有來自越南的崑山科技大學資傳系國際學生，藉此認識在地的宗教信仰，見證文化盛事。台南傳統藝術學會理事長劉進文、薪傳獎得主潘岳雄都來共襄盛舉。

    王正裕特地感謝來自各地、各領域的信眾熱情參與。王美金則說，4個多月前接收到神諭要為神明進行祝壽科儀，也為家人祈求健康、平安。何玟儀指出，討論到印製圖騰時，即能感受到創作者對細節的堅持，每一筆畫線條都非常細緻，也成為噴印椪餅與棉花糖的一大挑戰。

    百年舊來發餅舖將30款神明相關圖騰製成椪餅盲盒。（記者王姝琇攝）

    百年舊來發餅舖將30款神明相關圖騰製成椪餅盲盒。（記者王姝琇攝）

    府城下太子和意堂今天舉辦金殿混元一炁大上帝聖誕祝壽科儀，台南傳統藝術學會理事長劉進文、薪傳獎得主潘岳雄等人都來共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

    府城下太子和意堂今天舉辦金殿混元一炁大上帝聖誕祝壽科儀，台南傳統藝術學會理事長劉進文、薪傳獎得主潘岳雄等人都來共襄盛舉。（記者王姝琇攝）

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