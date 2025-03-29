550人免費拔蘿蔔 台南將軍區紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會登場

2025將軍紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會今天（29日）在苓仔寮木棉道登場，台南市長黃偉哲（右四）、將軍區長許博森（右二）等人為活動開幕。（將軍公所提供）

2025/03/29 16:44

〔記者楊金城／台南報導〕「木棉的故鄉」台南將軍區7條道路1800棵木棉陸續開花，目前正值胡蘿蔔產季，2025將軍紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會今天（29日）在苓仔寮木棉道登場，市長黃偉哲擔任活動代言人盼帶動將軍觀光，現場開放550位民眾體驗拔胡蘿蔔的樂趣，開心帶回家加菜。

黃偉哲表示，將軍木棉花況盛開，木棉花道也長，非常值得各地遊客一看，將軍因紅色木棉花、胡蘿蔔，染上春天繽紛的色彩，喝上一杯營養的胡蘿蔔汁，對身心都非常有益，賞完木棉花還可以再到附近的漚汪文衡殿參拜、將軍漁港逛逛，或到鄰近的北門走走，度過一個悠閒的假日。

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將軍公所還在苓仔寮木棉道旁種植大波斯菊，與木棉形成雙色花海，同時花田音樂會也邀請樂團輪番登台演出，帶來一首首膾炙人口的經典曲目。

現場還有園遊會、造型氣球展演、彩虹奶凍杯手作體驗以及摸彩，吉祥物「將軍紅蘿蔔娃娃」可愛逗趣的形象一登場便成為全場焦點，吸引大人小孩合影互動。

免費拔蘿蔔開放550位民眾參加，開拔後大家提著袋子湧進田間，1.2分地的胡蘿蔔田迅速被採收一空，人人滿載而歸；將軍區長許博森指出，透過活動行銷將軍農遊和特色農產品，打開更多市場。

「木棉的故鄉」台南將軍木棉花開。（公所提供）

將軍紅蘿蔔木棉爭鮮搶豔同樂會今天（29日）在苓仔寮木棉道登場，市集吸引人潮。（公所提供）

吉祥物「將軍紅蘿蔔娃娃」可愛逗趣，吸引大人小孩合影互動。（公所提供）

免費拔蘿蔔開放550位民眾參加，滿載而歸。（將軍公所提供）

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