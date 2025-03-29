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    緬甸地震 長榮航空公布完整曼谷、清邁改退票方式

    緬甸昨天發生大地震，泰國也受到波及；長榮航空今天（29日）在官方網站公布完整改票和退票方式。（法新社）

    緬甸昨天發生大地震，泰國也受到波及；長榮航空今天（29日）在官方網站公布完整改票和退票方式。（法新社）

    2025/03/29 14:26

    〔記者吳亮儀／台北報導〕緬甸昨天發生大地震，泰國也受到波及；長榮航空今天（29日）在官方網站公布完整改票和退票方式，適用對象為今年3月29日前開立的長榮航空（695）/立榮航空（525） 機票，訂妥且開立2025年3月29日（含）至2025年4月30日（含）長榮航空曼谷、清邁航線確認機位的旅客。

    相關更改規範如下：

    1、於機票效期內及啟程地/目的地不變的前提下，以相同訂位艙等（RBD）及相同行程重新訂位可免費更改乙次。

    2、原長榮/立榮航空執飛航段不得轉讓至其他航空公司或聯營航班（原票價規範可搭聯營航班者除外）。

    3、於機票效期內，旅客需求更改非上述1-2範疇者，可依照適用票價規範更改並豁免改票手續費乙次，若因更改而產生之票價/稅金/燃油附加費/訂位服務費之價差需由旅客支付。

    4、於旅行社購買之機票更改請洽原購票旅行社辦理。

    退票

    1、機票退票免扣手續費，訂位服務費（YR）及以雜項交換券開立之相關附加服務費亦可退費。

    2、透過長榮航空官網購買或更改之機票，請直接於官網申請退票；透過長榮/立榮航空訂位票務中心購買之機票，請洽長榮/立榮航空訂位票務中心辦理退票。

    3、透過旅行社購買之機票，請洽旅行社辦理退票。

    長榮航空說明，依照此作業辦法，已豁免改票手續費之機票，後續自願性更改或退票，恕不再享有手續費之豁免。若機票曾被更改或重新連票，後續欲更改或退票，將以新票上航班資訊為認定適用資格。無限萬哩遊會員請洽長榮航空訂位票務中心辦理

    1、退票：免收手續費。

    2、更改：申請與原酬賓機票、升等機位相同條件之酬賓機票改票或升等作業，免收過期哩程及改票手續費乙次。

    團體旅客 請洽詢原開票旅行社。免費/折扣機票 不在本辦法範圍內，例如ID/AD/DM 等。此作業辦法不溯及既往。已辦理改、退票作業而被收取之相關費用，恕不得申請退費。

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