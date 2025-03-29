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    竹南光復路地下道試辦取消汽車專用道成效好 將爭取中央補助持續改善

    竹南光復路地下道試辦取消汽車專用道、事故未明顯提升，將爭取中央補助持續改善。（陳光軒提供）

    竹南光復路地下道試辦取消汽車專用道、事故未明顯提升，將爭取中央補助持續改善。（陳光軒提供）

    2025/03/29 15:44

    〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣竹南鎮光復路與龍山路、環市路一段銜接處各設有一處地下道，苗栗縣議員葉忠倫與陳光軒接獲居民反映，指地下道建置早期未設計行人空間，加上如今YouBike使用者多，機車與單車、行人擠在一起，因此試辦快車道改為混合車道盼改善，竹南警方統計經過約半年時間事故未因此上升，將持續試辦，鎮公所也將向中央爭取經費採取永久分流車輛、設人行空間。

    竹南鎮公所表示，因配合款問題，公所將重新提報計畫持續向中央申請補助。主要為取消汽車專用道，改為汽、機車混合車道；目前的機車道則改為單車與行人專用道。

    陳光軒指出，地下道試辦快車道開放機車通行期間曾有民眾擔心會更危險，他與縣議員曾玟學、邱毓興邀集警方與公所等單位會勘後，發現事故主因也是因為違規而非汽機車混流造成。

    曾玟學則表示，為避免造成用路人混亂，會勘後決議將分流車道上的「機、慢車標示牌」以及側車道旁的「禁行汽車標誌」移除，將「多時相號誌請依等號行駛標誌」改為直立式，並將「汽、機車專用標誌」前移至前方紅綠燈號誌旁。

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