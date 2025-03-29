2973名緬甸學生在台讀書，教育部啟動心理輔導與學習協助。圖為2021年緬甸發生政變及流血鎮壓事件，旅台緬人及緬甸同學會等在台大舉行聲援家鄉活動。（資料照）

2025/03/29 14:21

〔記者林曉雲／台北報導〕因應緬甸強震影響，可能引發僑外生擔憂與不安，目前在我國就讀的緬甸學生有2973人，教育部今（29）日表示，為關心受影響的學生，已請各學校全面啟動三級輔導機制及資源連結機制，並請導師多關心僑外生在學校的生活情形，並提供學生個案及團體輔導，以提升僑外生的情緒調適能力，協助其應對壓力與恐慌，確保學生能安心就學。

教育部長鄭英耀今日下午出席信誼活動前受訪表示，為協助緬甸大學生或中小學生在台灣能安心讀書，透過學校災難救助系統及經費，給予必要的協助，泰緬學生如有需要返國，學校也協助提供線上等輔助學習。

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教育部說明，若僑外生家庭因地震發生重大變故，確有返國需求，教育部也已請各校確保學生學習權益，並提供彈性學習措施，對於學生因強震影響而需返鄉，請假而缺課的情況，將不列入計算，並請學校提供必要協助。

教育部表示，緬甸學生請假返國，在返校後，學校應提供課業及實習課程的補救措施，教育部將協助補助教師鐘點費與材料費等相關經費；授課教師可針對個別學生的特殊情形調整評分方式，採取多元評量，以確保學生學習不中斷；針對有需要的學生，學校應提供必要的諮商與輔導服務，協助其適應學習與生活。

教育部強調，將持續關注後續發展，與學校密切合作，確保受影響僑外生獲得充分的支持與關懷，有需求的僑外生也可利用NISA專線服務電話（0800-789-007），週一至週五上午9時至下午5時由專人接聽，非上班時間提供語音答錄服務，確保學生獲得所需的協助與關懷。

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