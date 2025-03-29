為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　生活

    2973名緬甸學生在台讀書 教育部啟動心理輔導與學習協助

    2973名緬甸學生在台讀書，教育部啟動心理輔導與學習協助。圖為2021年緬甸發生政變及流血鎮壓事件，旅台緬人及緬甸同學會等在台大舉行聲援家鄉活動。（資料照）

    2973名緬甸學生在台讀書，教育部啟動心理輔導與學習協助。圖為2021年緬甸發生政變及流血鎮壓事件，旅台緬人及緬甸同學會等在台大舉行聲援家鄉活動。（資料照）

    2025/03/29 14:21

    〔記者林曉雲／台北報導〕因應緬甸強震影響，可能引發僑外生擔憂與不安，目前在我國就讀的緬甸學生有2973人，教育部今（29）日表示，為關心受影響的學生，已請各學校全面啟動三級輔導機制及資源連結機制，並請導師多關心僑外生在學校的生活情形，並提供學生個案及團體輔導，以提升僑外生的情緒調適能力，協助其應對壓力與恐慌，確保學生能安心就學。

    教育部長鄭英耀今日下午出席信誼活動前受訪表示，為協助緬甸大學生或中小學生在台灣能安心讀書，透過學校災難救助系統及經費，給予必要的協助，泰緬學生如有需要返國，學校也協助提供線上等輔助學習。

    教育部說明，若僑外生家庭因地震發生重大變故，確有返國需求，教育部也已請各校確保學生學習權益，並提供彈性學習措施，對於學生因強震影響而需返鄉，請假而缺課的情況，將不列入計算，並請學校提供必要協助。

    教育部表示，緬甸學生請假返國，在返校後，學校應提供課業及實習課程的補救措施，教育部將協助補助教師鐘點費與材料費等相關經費；授課教師可針對個別學生的特殊情形調整評分方式，採取多元評量，以確保學生學習不中斷；針對有需要的學生，學校應提供必要的諮商與輔導服務，協助其適應學習與生活。

    教育部強調，將持續關注後續發展，與學校密切合作，確保受影響僑外生獲得充分的支持與關懷，有需求的僑外生也可利用NISA專線服務電話（0800-789-007），週一至週五上午9時至下午5時由專人接聽，非上班時間提供語音答錄服務，確保學生獲得所需的協助與關懷。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    生活今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播