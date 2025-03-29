台南仁德潭稅橋改善完成通車 民眾熱鬧踩街慶祝

台南仁德潭稅橋改善通車，大小民眾以步行、腳踏車、滑板等方式踩街慶祝。（記者劉婉君攝）

2025/03/29 14:51

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市仁德區潭稅橋涵洞東向車道，長期因高度及寬度不及，易發生事故，近期經利用廢棄糖鐵涵洞改道，今（29）日熱鬧舉行通車典禮。

潭稅橋連接仁德保安里與文賢里，東向涵洞狹窄，地方民眾說，「開車通行就像在考駕照」，常有人逆向行駛西向涵洞，擦撞意外頻傳，前年甚至發生女大學生的死亡事故，且地勢低窪，遇雨易淹。

請繼續往下閱讀...

民進黨立委王定宇接獲女大生家屬陳情，希望不要讓憾事再發生，向中央爭取經費約6000萬元，並協調台糖、三爺宮的用地，將一旁的廢棄糖鐵涵洞整建成為新車道，並改善淹水問題，解決困擾當地已久的交通及積水問題。

通車典禮由仁德國小獅陣表演揭開序幕，隨後由耆老及小朋友啟動之後，大小民眾在大甲國小龍隊帶領下，有的步行、有的騎腳踏車或溜滑板，一起通過潭稅橋到三爺宮，周邊社區也準備「平安飯擔」，讓參與民眾一起吃平安。

王定宇說，潭稅橋自日本時代即有，橋下有灌溉溝渠，上面有縱貫鐵路，造成施工推動上的困難，歷經與中央、地方、台糖等相關單位協調許多次，終於完成改善。

台南仁德潭稅橋改善通車，大小民眾以步行、腳踏車、滑板等方式踩街慶祝。（記者劉婉君攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法