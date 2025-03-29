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    新北動保處結合AI科技 健走活動推廣寵物智慧照護

    新北市長侯友宜（右）出席「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（右）出席「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動。（記者羅國嘉攝）

    2025/03/29 14:48

    〔記者羅國嘉／新北報導〕新北市動物保護防疫處今（29）日於淡水金色水岸舉辦「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」，市長侯友宜到場參與，並攜手金曲歌后潘越雲、大專院校學生及寵物產業代表，共同為活動揭開序幕。此次活動結合AI科技，推動智慧寵物照護存摺，提供健康數據管理及多元服務，展現新北在寵物友善及科技創新的努力。

    農業局長諶錫輝指出，根據新北市寵物登記網統計，該市家犬登記數已達18萬4812隻，家貓則為14萬8703隻，總計超過33萬隻。為提升市民對寵物健康的重視，市府攜手AI產業，開發寵物智能項圈與智慧寵物照護存摺，透過AI技術，寵物的心率、活動量等健康數據可即時監測並上傳雲端，提供獸醫診斷參考，讓飼主隨時掌握毛寶貝的健康狀況。

    此外，民眾認養新北動物之家的犬貓，即可獲贈智慧寵物照護存摺，內含AI醫助智慧服務、健康數據管理、動物醫院及寵物美容通路折扣券，讓新任飼主獲得更完善的照護支持。

    此次健走活動響應青年節，吸引台北海洋科技大學、淡江大學、明志科技大學等校寵物社團參與，並設置八大主題內容，包括寵物認養、健走闖關、未來醫療服務、毛家庭健康講座、狂犬疫苗施打、晶片植入、科技市集及萌寵訓練營。數百位飼主帶著愛寵沿黃金水岸健走，形成熱鬧的毛寶貝嘉年華。

    新北動保處長楊淑方說，活動現場也安排專業獸醫師團隊提供免費健康檢查，包含心臟、牙齒、皮膚等全方位評估，比照動物醫院流程執行，並搭配高端設備進行健康檢測與諮詢，確保每隻寵物都能獲得最佳照護，進一步提升流浪動物的認養成功率；另也開放近20隻犬貓待領養，期盼更多愛心人士加入認養行列，共同為流浪動物打造更美好的未來。

    侯友宜表示，新北市積極與智慧產業合作，致力推動寵物健康服務，期望成為全台寵物健康的模範城市。透過此次活動，不僅提升市民對寵物健康管理的重視，也促進寵物產業與公益領域的合作發展。

    此外，市府推出「認養萬金禮包」，內含健康數據管理、疫苗接種、疾病預防、絕育補助等多項福利，並提供犬貓往生屍體免費火化及樹葬服務，讓飼主更安心照顧毛寶貝的一生。

    新北市長侯友宜等人與民眾自拍。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜等人與民眾自拍。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜出席「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜出席「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中）出席「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，與民眾大合照。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中）出席「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，與民眾大合照。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜等人與民眾自拍。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜等人與民眾自拍。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中白外套）出席「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，與民眾大合照。（記者羅國嘉攝）

    新北市長侯友宜（中白外套）出席「寵物AI大健走-新北認養萬金禮」活動，與民眾大合照。（記者羅國嘉攝）

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