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    澎湖清明包潤餅習俗 馬公風櫃、光明里重現

    馬公市光明里舉行傳統包潤餅活動，傳統美食永流傳。（藍凱元服務處提供）

    馬公市光明里舉行傳統包潤餅活動，傳統美食永流傳。（藍凱元服務處提供）

    2025/03/29 14:24

    〔記者劉禹慶／澎湖報導〕又到了清明節返鄉祭祖的季節！大批澎湖旅外民眾紛紛返鄉，除了慎終追遠祭拜先祖外，也體驗傳統潤餅美食。馬公市風櫃、光明里紛紛舉辦包潤餅活動，澎湖縣副議長藍凱元、服務處主任洪長青、馬公市代會副主席莊國輝2場都到，與民同樂，議員許國政、蘇陳綉色、歐中慨助理、陳佩真助理、蘇育德助理及代表吳志宏等人，則擇一參加。

    馬公市風櫃里與光明里舉行傳統美食包潤餅活動，吸引許多民眾報名，藍凱元偕同辦公室主任洪長青前往製作體驗傳統美食，與民眾及各界貴賓一起DIY「包潤餅」忙得不亦樂乎，藍凱元口味偏甜，喜歡多撒一點花生粉。

    清明將至，「潤餅」是澎湖家戶必備的應景美食，澎湖潤餅的內餡材料包羅萬象，包括豆干、蛋皮、蒜苗、肉絲、榨菜、豆芽菜、炸魷魚、高麗菜、紅蘿蔔等，再灑上特製花生粉，再用潤餅皮包裹捲起，口味清爽可口老少咸宜。

    藍凱元表示，飲水思源不忘本，清明時節掃墓祭祖，看望已故親人聊表心意。包潤餅也有一層慎終追遠的含意，很榮幸能與光明、風櫃里里民共聚一堂包潤餅，民眾們融為一體有說有笑，其樂融融，並希望透過社區活動舉行，口齒留香之餘，讓傳統美食能永流傳，同時也凝聚社區及旅外民眾的向心力。

    馬公市風櫃里也舉行包潤餅活動。（藍凱元服務處提供）

    馬公市風櫃里也舉行包潤餅活動。（藍凱元服務處提供）

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