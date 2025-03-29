結合花旗木粉紅雨漫天 六龜山城拉力賽4月登場

每年3月至4月間，六龜的花旗木沿著台27甲線燦爛綻放，粉嫩花瓣隨風飄落，如同一場浪漫的「粉紅雨」。（六龜區公所提供）

2025/03/29 14:14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕每年3月至4月間，六龜的花旗木沿著台27甲線燦爛綻放，粉嫩花瓣隨風飄落，如同一場浪漫的「粉紅雨」，層層疊疊的花海在陽光下閃耀，吸引無數遊客前來朝聖。今年，六龜區公所特別策劃六龜春日雙饗宴，結合花旗木賞花季與4月12日至13日首屆「六龜山城拉力賽」，打造六龜春季全新的觀光亮點。

六龜區長陳昱如表示，六龜不僅擁有令人驚艷的自然景觀，還有豐富的文化底蘊與活動，無論是春天滿山遍野的花旗木，或是蜿蜒的山路、壯麗的峽谷景觀，都是最吸引人的地方；今年特別推出六龜觀光藝文季春季號，策劃「六龜春日雙饗宴」，透過結合賞花與賽車，讓更多遊客親身來體驗六龜的多元魅力。

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花旗木又稱「桃紅陣雨樹」，每年3月至4月綻放，花初開時為淡粉、粉白色，隨時間轉為濃郁的粉紅，遠看猶如櫻花綻放，因此也被稱為「平地櫻花」，相較於櫻花的短暫花期，花旗木可持續開放長達兩個月，讓旅客能夠悠閒地欣賞這場粉紅花海的壯麗景色。

陳昱如說，六龜不僅有花旗木的浪漫美景，4月12日至13日更將迎來首屆「六龜山城拉力賽」，這場結合超跑競技、音樂派對、美食市集的盛會，將在花旗木盛開的六龜山城震撼登場。此次賽事路線全長6.8公里，賽車手將在蜿蜒的山路上展開極限對決，粉色花海與賽車呼嘯而過的畫面，將成為六龜春日最震撼的風景。

每年3月至4月間，六龜的花旗木沿著台27甲線燦爛綻放，粉嫩花瓣隨風飄落，如同一場浪漫的「粉紅雨」。（六龜區公所提供）

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