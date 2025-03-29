健保危機 賴清德憂：再不改就招不到醫師了

總統賴清德29日出席健保署「健保30 愛相聚 健康台灣更有力」活動，致詞時特別指出健保改變的迫切性，認為應該考慮從不同工不同酬的角度思考，才能解決四大皆空、招不到醫生的問題。（記者劉信德攝）

2025/03/29 13:41

〔記者邱芷柔／台北報導〕全民健保邁入30週年，總統賴清德今（29日）出席「健保30 愛相聚 健康台灣更有力」慶祝暨健走活動，除了肯定健保制度30年來促進健康平權，也拋出現行健保給付「不同工同酬」的結構性問題，強調若不改革，未來恐「醫師會招不到人」。

賴清德表示，健保制度30年來深受國人肯定，國際間也高度評價，台灣的公共衛生與醫療服務經常被列為全球前段班，顯示大家共同努力已有豐碩成果。但他也坦言，制度實施至今累積不少問題，必須集思廣益、提出具體行動，「否則健保60年時，我們要用什麼成績向社會報告？」

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賴清德提到，今年牙醫系分數已高於醫學系，醫師人力出現警訊，「醫師會招不到人，第一志願的內科、外科、婦產科、小兒科都招不到，感染科也一樣。」他認為這是結構性問題，應該思考是否「不同工也要不同酬」，現在是不同工同酬、論件計酬，做不同的工作卻領一樣的報酬，自然讓辛苦的科別越來越少人投入。

賴清德也分享，日前與一位醫界前輩、國際知名的重建外科醫師談到這個問題。對方經常得連續開刀8到10個小時，還有來自世界各地的醫師來觀摩學習，但健保給付卻只有6萬多到8萬多元。「我以為他至少能拿到1、20萬，結果只有這個數字，他也說，這個科很難再找到人。」

對於總統拋出健保改革議題，衛福部長邱泰源表示，「不同工不同酬」已是醫界與健保體系的共識，目前已針對急重症、偏鄉醫療等較為辛勞的領域進行給付加成，「這是非常重要的方向，也正在積極推動。」今年在總統與行政院支持下，總額成長率加上公務預算整體增加超過700億元，為推動結構改革提供更多空間。

健保署長石崇良補充，「不同工不同酬」可從兩個層面來看。第一是地域差異，如離島地區目前已加成30%，偏鄉也設有點值保障與補助，這些都是因應地區條件差異，給予不同酬勞。第二是科別與工作負荷，有些科別比較辛苦，或是病人數因少子化減少，例如小兒科，也有陸續提高加成，另如急重症科別，近期也調高支付，強化誘因。

石崇良說，部分報酬確實無法反映醫師的實際投入，像門診診察費，不論個案複雜或簡單、醫師花的時間與心力多少，給付都是一樣，這就是典型的「不同工同酬」，目前健保署正研議未來將診察費分級，區分「一般診察」與「複雜診察」，給予差別給付。

石崇良說，至於像是總統提到的手術類項目，健保採「資源耗用相對值（RBRVS）」雖自2011年以來已多次調整，但部分工時長、耗能高的科別仍未完全反映實際負擔，未來將配合財務情況持續檢討與調整。

總統賴清德（中）29日出席健保署「健保30 愛相聚 健康台灣更有力」活動，並與衛福部長邱泰源（左二）、早產兒家長教練高志綱（左四）、首批接受細胞治療（CAR-T）於高中時期被診斷罹患血癌的吳嘉源（左三）、住在台灣22年的越南新住民（右三）及70歲沖浪阿公張文忠（右四）等健保受惠者，一同慶祝健保30年。 （記者劉信德攝）

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