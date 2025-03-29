青年節辦趣味運動會 雲林逾150青年殺紅眼「各種撞飛」

雲林縣府趁青年節，在鎮南國小舉辦青年運動會。（記者李文德攝）

2025/03/29 13:47

〔記者李文德／雲林報導〕3月29日青年節，雲林縣政府為鼓勵青年們走戶外，今在鎮南國小舉辦「青年趣味運動會」，24組隊伍逾150名青年比賽「泡泡足球大風吹」及「羽球團賽」，縣府祭出總獎金超過4萬8000元，吸引所有參賽青年，提起熱血奮力一戰。

此次參賽青年超過150人，分為24支隊伍，光從小隊名稱已經可見青年們無限創意，如有「接下來要登場的是」、「中年危機」、「老闆加薪」、「我家的貓會後空翻」，光裁判介紹隊伍，就引起在座民眾捧腹大笑。

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此次賽事上午舉辦泡泡足球大風吹、下午則為羽球團賽，上午賽事青年們穿上泡泡足球裝，比賽哨聲一響走起圓圈，等到哨聲停止，要爭奪腳底下的圓盤，未能及時爭奪者，需要撞開搶奪。各選手們無不「殺紅了眼」，比賽會場上演著「撞飛事故現場」，引起大家哄堂大笑。

勞青處長張世忠表示，參與活動者介於18至38歲之間，兩場賽事各選出3組金獎、優勝獎，希望青年們能夠多與不同領域的同儕交流。

張世忠表示，除了針對青年節活動，近來也開始規劃各項益智競技活動，讓更多青年們互相交流；縣長張麗善表示，縣府這些年除迎合青年朋友喜愛，舉辦電競、街舞比賽、更針對熱愛歌唱的青年朋友有計劃進行人才培訓，也設置青年創業基地、開設青年理財學院、提供資金補助致力協助青年克服創業困難，盼締造吸引更多的青年回鄉發展的環境。

雲林縣府在鎮南國小舉辦青年運動會，早上的泡泡足球大風吹，上演了大型「撞飛現場」。（記者李文德攝）

雲林縣府在鎮南國小舉辦青年運動會，早上的泡泡足球大風吹，上演了大型「撞飛現場」。（記者李文德攝）

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