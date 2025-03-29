三月扛大轎 台南下營香遶境2天展開

下營茅港媽參與下營香遶境。（記者楊金城攝）

2025/03/29 13:24

〔記者楊金城／台南報導〕3年1科，台南下營「三月扛大轎」最熱鬧，「下營香」今天（29日）起展開2天遶境，玄天上帝出巡，各式陣頭、真人藝閣車，非常熱鬧。

下營香科今晨6點由台南市長黃偉哲點燃起馬炮後，從下營北極殿玄天上帝廟出發，由上帝廟主委姜金利、下營區長李宗翰騎著寶馬帶領陣頭，神轎、藝陣、家將等依序展開遶境，先在下營市區，後往大屯、大埤寮遶境，家戶、商家擺設香案迎接上帝爺公參拜祈福。

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上帝廟有300多年歷史，上帝爺公今年為乙已年下營香科遶境賜予冠名「玄帝降臨、神威展現」，上帝廟奉祀的大上帝、二上帝、三上帝、四上帝、五上帝神像全出動出巡，各友宮廟神轎、陣頭、藝陣參與編號到307號，為歷年香科最盛大。

上帝廟主辦下營香科遶境，參與的有下營六大姓氏角頭廟及友宮廟遶境出巡，六大姓代表包括姜林、陳、曾、洪、沈及其它姓氏「什姓」組成，全力參與，陣頭像是姜林姓龍泰堂紡車輪、蜈蚣陣、陳姓七鶴藝陣、曾姓三省堂的踩高蹺陣、五虎平西、洪姓義興堂的觀世音收紅孩兒、沈姓武德宮八仙閣、白蛇傳、什姓四大美人，包括王馬、舞龍、舞獅、鼓陣、家將、真人藝閣車遶境隊伍長近2公里，萬人以上參加。

大上帝神轎在遶境隊伍壓陣，近午停在大屯保安宮廟埕，開放信眾鑽轎腳，神轎轎頂有信眾捐獻的千元大鈔紅彩帶，神氣十足。明天遶境，全部陣頭匯齊，下營香更熱鬧。

八仙閣送糖果。（記者楊金城攝）

大上帝神像。（記者楊金城攝）

下營香遶境隊伍拉得很長。（記者楊金城攝）

玄天大上帝神轎在遶境隊伍壓陣，近午停在大屯保安宮廟埕，開放信眾鑽轎腳，神轎轎頂有信眾捐獻的千元大鈔紅彩帶，神氣十足。（記者楊金城攝）

白鶴陣。（記者楊金城攝）

下營上帝廟主委姜金利騎著寶馬帶領陣頭遶境。（記者楊金城攝）

下營香七鶴藝陣。（記者楊金城攝）

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