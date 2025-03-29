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    彰興國中6人錄取彰中科學班 桌球美少女也飆進金榜

    彰興國中體育班學生林芷妤在教練蘇巨超培訓下，還拿下教育盃國中女子團體桌球錦標賽第1名，也錄取彰化高中科學班。 （彰興國中提供）

    彰興國中體育班學生林芷妤在教練蘇巨超培訓下，還拿下教育盃國中女子團體桌球錦標賽第1名，也錄取彰化高中科學班。 （彰興國中提供）

    2025/03/29 13:16

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕每年都擠破頭的彰化市彰興國中，今年共有6人錄取彰化高中科學班，創下全縣最佳紀錄，也佔了彰中科學班25％名額。其中有2位考取科學班的學生都來自體育班，包括桌球美少女林芷妤也飆進金榜。

    彰興國中校長吳麗月表示，今年彰化高中科學班錄取24人，彰興國中就有林廷翰、林芷妤、蕭佑澄、李育哲、賴建治、陸彥霖等6位學生正取，陳弈均、陳苡溱等2人備取。其中，林廷翰、林芷妤都是體育班的學生，曾多次參加桌球比賽，也有獲得佳績。林芷妤在教練蘇巨超培訓下，最近更榮獲教育盃國中女子團體桌球錦標賽第1名。

    吳麗月指出，體育班學生要參賽、要訓練，還能在競爭激烈的科學班考試過關斬將，真的很不容易，因為第一階段要考科學能力檢定，第二階段還要進行實驗實作，在師長陪伴下，讓體育班學生不只在比賽發光發熱，還能在科學班考試大放光芒。

    而彰化縣首間公辦雙語學校的鹿江國際中小學，今年則首度有學生錄取台中一中科學班，校長黃俊偉表示，學生陳楚崴從鹿港國小畢業後來念鹿江，表現非常優秀，能夠在中彰投多所公、私立學生同場較勁還脫穎而出，非常不容易。

    彰化市陽明國中今年也有陳芃伃、黃雅靚、張瑀珊等3位位學生正取彰中科學班，黃楷越、黃靖媛、劉宇恩、王梓紘4位學生備取。

    教育界人士表示，科學班原本就非常難考，加上近年來科學班學生解禁可以報考醫學院，使得科學班更為熱門，成為第一志願的保證班。不少在國中階段跑到台中就讀私中的彰化學子，也紛紛返鄉報考彰中科學班，也讓彰中科學班更加難考。

    彰化市彰興國中今年錄取彰化高中科學班共有6人正取，2人備取，成績傲視全縣。（彰興國中提供）

    彰化市彰興國中今年錄取彰化高中科學班共有6人正取，2人備取，成績傲視全縣。（彰興國中提供）

    彰興國中體育班學生林芷妤在教練蘇巨超培訓下，還拿下教育盃國中女子團體桌球錦標賽第1名，也錄取彰化高中科學班。 （彰興國中提供）

    彰興國中體育班學生林芷妤在教練蘇巨超培訓下，還拿下教育盃國中女子團體桌球錦標賽第1名，也錄取彰化高中科學班。 （彰興國中提供）

    鹿江中小學首位錄取台中一中科學班的陳楚崴。（鹿江中小學提供）

    鹿江中小學首位錄取台中一中科學班的陳楚崴。（鹿江中小學提供）

    鹿江中小學首位錄取台中一中科學班的陳楚崴。（鹿江中小學提供）

    鹿江中小學首位錄取台中一中科學班的陳楚崴。（鹿江中小學提供）

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