基隆宣導高壓容器回收 5個換換洗碗精

家中常用的瓦斯罐和殺蟲濟等高壓容器，回收時必須打包加註示警再交給回收人員。（記者盧賢秀攝）

2025/03/29 12:51

〔記者盧賢秀／基隆報導〕基隆市環保局指出，近來發生多起垃圾車於收運途中產生氣爆、起火的事件，主因是廢高壓容器（瓦斯罐、殺蟲劑等）未妥善處理，直接丟入垃圾車引起氣爆起火。環保局指出，高壓容器應做好「完、包、警、收」4步驟，未依規定回收者，可依廢棄物清理法，最高罰6千元罰鍰。環保局將與基隆賣場合作辦理廢高壓容器回收宣導活動，民眾帶5個廢高壓容器兌換家用清潔用品。

環保局與巷愛買基隆店合作辦理高壓容器回收兌換宣導活動，5月27日、8月26日及10月7日下午14時至15時，在愛買基隆店1樓辦理，民眾攜帶5個妥善處理後的廢高壓容器，可兌換1瓶環保洗碗精，每人限兌2份，換完為止。

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環保局清潔隊隊長徐游宇表示，「高壓容器」屬於環境部公告應回收物品，常見的高壓容器如瓦斯罐、殺蟲劑、芳香劑、造型噴霧、防曬噴霧等，瓶內殘留的易燃氣體、粉末及液態燃料，經由垃圾車壓縮擠壓、摩擦，容易產生火花造成氣爆甚至起火，屬危險物品，希望民眾要做好「確認用完排空、獨立打包、加註示警、交給資收」，再單獨交給資源回收車人員。

環保局局長馬仲豪指出，為確保垃圾車收運及回收工作安全性，防止公安意外發生，請基隆市民朋友做好高壓容器「完、包、警、收」回收4步驟，未依規定回收者，可依廢棄物清理法，最高罰6千元罰鍰，若造成人員或車輛損傷，將追究相關責任。

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