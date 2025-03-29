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    雲林技職教育盛會！73所國中技藝學生大展身手

    古坑東和國中學生利用當地特產咖啡，烘豆研磨製作濾掛式咖啡包。（記者李文德攝）

    古坑東和國中學生利用當地特產咖啡，烘豆研磨製作濾掛式咖啡包。（記者李文德攝）

    2025/03/29 12:47

    〔記者李文德／雲林報導〕因應教育部「國民中學技藝教育實施教育辦法」，雲林縣目前共開設100班國三抽離式技藝班。今（29日）在古坑綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽頒獎暨成果發表，盼藉由活動讓更多家長、孩子對技職教育有更多認識。

    縣府教育處長邱孝文指出，目前雲林縣開設國中三年級抽離式技藝課程，34所國中與11間公私立職校分為食品、家政、電子等13類職群共100班，修習學生人數達2093名。雖受少子化影響，開設班級數略少1至2班，不過每年總數都維持百班以上，超過2000名學生。

    縣府在綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽暨成果發表，現場除表揚全國技藝競賽高中職組金手獎學生、表揚縣內國中教育競賽207位獲獎同學，更在當場設有72個攤位，讓每所國中技職教育得以展現。

    攤位上有學生將客製化姓名貼紙展示，還有食品類群將在地農特產品做成一道道佳餚，讓參與民眾品嘗。其中古坑鄉東和國中學生們當場就烘焙當地咖啡豆、研磨製作成濾掛式咖啡包，更將咖啡融入泡芙、餅乾，讓民眾了解當地產業特色。

    校方表示，此運用希望讓學生們在學習技職時，也能將故鄉特有農產更深入探討多元開發方式。

    教育處指出，縣內國中技藝教育在111學年度新增醫護職群，現已4所學校與醫護專科學校合作教育，教導國中生們有關於急救、老人照護等技能，讓學生們能夠探索自己有興趣的科別，進一步規劃生涯發展。

    邱孝文表示，參與國中技藝教育學生，有超過一半都選擇就讀職校，盼透過此次活動能夠讓家長、學生找到適合自己的人生方向。

    古坑東和國中學生利用當地特產咖啡，烘豆研磨製作濾掛式咖啡包。（記者李文德攝）

    古坑東和國中學生利用當地特產咖啡，烘豆研磨製作濾掛式咖啡包。（記者李文德攝）

    雲林縣目前共開設100班國三抽離式技藝班。今（29）日在古坑綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽頒獎暨成果發表。（記者李文德攝）

    雲林縣目前共開設100班國三抽離式技藝班。今（29）日在古坑綠色隧道舉辦國中技藝教育競賽頒獎暨成果發表。（記者李文德攝）

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