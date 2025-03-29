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    首頁　>　生活

    嘉縣大林鎮提前歡慶兒童節 春季健走控窯吸引2千人參加

    嘉義縣大林鎮公所首次舉辦春季健走土窯體驗活動，讓大人、小孩體驗農村樂趣。（大林鎮公所提供）

    嘉義縣大林鎮公所首次舉辦春季健走土窯體驗活動，讓大人、小孩體驗農村樂趣。（大林鎮公所提供）

    2025/03/29 12:42

    〔記者王善嬿／嘉義報導〕歡慶兒童節，喜迎春天到來，嘉義縣大林鎮公所首次舉辦「MY DARLING 一童健走趣」春季健走控窯活動，許多民眾攜家帶眷出席，約有2千人參加，眾人健走到大林糖廠園區，堆砌土窯烘烤地瓜、馬鈴薯等食材，體驗鄉村控窯趣味。

    大林鎮長許有疆說，公所第一次舉辦全鎮健走與控窯活動，一開放報名就被秒殺，之後又再加開名額，參加人數超過2千人。

    許有疆表示，除舉辦健走，讓鄉親漫遊春日田園風光，現場還舉辦小小消防員闖關、土窯體驗活動，以及安排童趣闖關、DIY等活動，藉此讓家長介紹給孩子童年走過的路、玩的遊戲，讓孩子更認識家鄉。

    健走活動早上7點半開始，參加民眾沿著大林自行車道健走到大林糖廠園區，全程6公里；土窯體驗活動近中午展開，大人、小孩一起在農地堆砌土窯、生火烘烤，主辦單位免費提供地瓜、馬鈴薯，讓鄉親享受農村料理食物的「古早味」，藉由「吃在地、食當季」，推廣大林慢城食農教育及生態農業精神。

    民眾參加大林慢城春季健走土窯體驗活動，享受春日田園風光。（大林鎮公所提供）

    民眾參加大林慢城春季健走土窯體驗活動，享受春日田園風光。（大林鎮公所提供）

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